OM : C’est confirmé pour Kondogbia !

Blessé depuis plusieurs matchs, le milieu centrafricain est incertain pour le déplacement à Brighton ce jeudi. D’après L’Equipe, il devrait être dans le groupe !

Cela fait deux matchs que l’OM doit se priver de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain s’est blessé avant la rencontre face à Lyon au Vélodrome et a également raté la victoire à Lorient à cause de sa blessure aux adducteurs. Le coach Gattuso espérait pouvoir compter sur lui pour ce jeudi.

En effet, l’OM se déplace à Brighton pour la dernière journée de Ligue Europa. Pour ce match, Gennaro Gattuso devrait pouvoir compter sur le retour de son milieu de terrain comme l’explique L’Equipe. Le Centrafricain devrait être disponible et pourrait être utilisé au milieu à la place d’Ounahi notamment pour rééquilibrer l’entre-jeu avec Veretout.

A LIRE AUSSI : OM : Quel onze pendant la CAN ? Les priorités du mercato, Brighton, Clermont, quid de Veretout, Sarr ?

Le onze probable à Brighton

Lopez

Mbemba, Gigot, Balerdi

Clauss, Veretout, Kondogbia Lodi

Harit

Vitinha, Aubameyang.

Gattuso va devoir reconstituer tout son effectif offensif

« Il va y avoir un gros gros problème à gérer » #OM #TeamOM #MercatoOM pic.twitter.com/56fll3segN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 12, 2023

A l’occasion du dernier Débat FAQ Marseille, la question du mercato hivernal de l’OM a été posé. Si notre invité, l’agent Cyril Astier explique que le club olympien a lancé des recherches pour un latéral gauche et un ailier droit plutôt gaucher, notre consultant Jean Charles De Bono s’inquiète des nombreuses absences à venir liées à la CAN. Il estime qu’il y aura trop d’absents en janvier lors de la CAN, il pense à Ounahi, Gueye, Harit, Sarr et Ndiaye (Mbemba et Mughe devraient eux aussi y participer). « Tu vas perdre Ndiaye et Sarr, deux joueurs offensifs. Pour moi cela va être un gros problème à gérer pour l’OM. C’était peut être des opportunités, on a fait des erreurs, peut être pour les payer moins cher. Mais Gattuso va devoir reconstituer tout son effectif offensif, au milieu et sur les côtés… »