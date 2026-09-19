OM : c’est confirmé pour le jeune Ibrahim Gomis !

Bonne nouvelle pour Ibrahim Gomis. Le jeune gardien de l’Olympique de Marseille a été convoqué avec la sélection U23 du Maroc pour le prochain rassemblement. Les Lionceaux de l’Atlas affronteront le Mali et la Tanzanie.

Ibrahim Gomis retenu avec les U23 marocains

La Fédération marocaine a dévoilé la liste des joueurs convoqués avec les U23 du Maroc pour le prochain rassemblement international.

Parmi les joueurs retenus figure Ibrahim Gomis, jeune gardien de l’OM. Le Marseillais fait donc partie d’un groupe largement composé de jeunes évoluant en Europe, avec plusieurs joueurs issus de clubs français, belges, néerlandais ou espagnols.

Cette convocation constitue une nouvelle étape intéressante dans la progression du portier olympien, qui poursuit son développement à Marseille tout en intégrant le projet des sélections de jeunes marocaines.

Deux rencontres au programme

Les U23 marocains disputeront deux rencontres lors de cette fenêtre internationale.

Ils affronteront d’abord le Mali, avant de se mesurer à la Tanzanie.

Ces matches permettront au staff marocain d’évaluer son groupe et de préparer les prochaines échéances internationales.

Une belle opportunité pour le jeune gardien de l’OM

Pour Ibrahim Gomis, cette convocation représente une nouvelle occasion d’accumuler de l’expérience au niveau international.

Dans un poste où la concurrence est souvent forte, le jeune gardien marseillais aura l’opportunité de se montrer dans un cadre différent de celui du club et de poursuivre sa progression avec les U23 marocains.

Une bonne nouvelle également pour la formation de l’OM, qui voit l’un de ses jeunes éléments être appelé avec une sélection nationale.