OM : C’est confirmé pour le match de Coupe de France !

L’Olympique de Marseille affrontera l’US Thionville Lusitanos en Coupe de France. Le Républicain Lorrain nous explique où la rencontre aura lieu !

Cette semaine a eu lieu le tirage de la Coupe de France pour les 32e de finale qui se disputeront au début du mois de janvier. L’Olympique de Marseille a tiré l’US Thionville Lusitanos comme premier adversaire de la compétition ! Seulement, l’équipe lorraine souhaitait à tout pris jouer dans le stade du FC Metz qui est en Ligue 1.

Le match devrait se jouer le 7 janvier à 14h30 à Metz

⚽️ L’US Thionville Lusitanos recevra l’OM à Saint-Symphorien ! https://t.co/asFaRm8mW2 — Le Républicain Lorrain (@lerepu) December 13, 2023

Dès le lendemain du tirage, le président de l’US Thionville déclarait : »On travaille dessus. On va tout faire pour jouer l’OM au stade Saint-Symphorien. On discute avec le président du FC Metz, Bernard Serin. On fera tout ce qu’il faut pour accueillir l’OM dans les meilleures dispositions », expliquait François Ventrici.

Un très grand défi logistique et organisationnel

L’immense joie du côté de l’US Thionville Lusitanos à l’annonce du tirage au sort de la @coupedefrance face à l’@OM_Officiel. Revivez notre direct ➡️ https://t.co/IoUGh6cEI0 pic.twitter.com/jtnrclM1Sq — RL Sports (@sports_rl) December 11, 2023

D’après le Républicain Lorrain, c’est chose faite ! La rencontre aura bien lieu à Metz à Saint-Symphorien le dimanche 7 janvier à 14h30 pour espacer avec le match des Grenats contre Clermont qui se jouera le vendredi soir. « Il y a un très grand défi logistique et organisationnel à mettre en place, ça va s’affiner dans les prochains jours », précise Hélène Schrub la directrice générale au média lorrain.