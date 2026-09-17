OM : c’est confirmé pour les jeunes Leccese et Valero !

Deux jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille vont rejoindre la sélection française U19. Milan Leccese et Antoine Valero figurent dans la liste de 22 joueurs dévoilée par Jean-Luc Vannuchi pour le premier rassemblement de la saison.

Deux jeunes de l’OM avec les Bleuets

La Fédération Française de Football a officialisé la liste de Jean-Luc Vannuchi pour le prochain stage des U19.

Parmi les joueurs convoqués, on retrouve Milan Leccese, appelé dans le secteur du milieu de terrain, ainsi qu’Antoine Valero, retenu parmi les attaquants.

Une belle récompense pour les deux jeunes Olympiens, qui vont pouvoir se mesurer à d’autres espoirs du football français dans le cadre de la préparation au prochain Euro U19.

La liste de l’Équipe de France U19

Gardiens : Max-Edgar Chabot – Ilan Jourdren

Défenseurs : Lucas Batbedat – David Boly – Mohamed Chebbi – Angel Garcia – Elikya Legros – Ruben Lomet – Abdoulaye Nassoko – Tylel Tati

Milieux : Adam Ayari – Djibril Coulibaly – Abderrebi Hichem – Milan Leccese – Rudy Matondo – Alexis Vossah

Attaquants : Nadj Ajroud – Ilyas Azizi – Christ Batola – Jean-Baptiste Bosey – Rémi Himbert – Antoine Valéro

Trois matches amicaux au programme

Les Bleuets vont se rendre en Croatie pour disputer trois rencontres :

Italie – France : 25 septembre à 15h30

Croatie – France : 28 septembre à 15h30

France – Turquie : 1er octobre à 12h45

Ce rassemblement doit permettre à la sélection française de préparer le deuxième tour des qualifications à l’Euro U19, prévu en novembre en France.

Pour l’OM, ces convocations confirment la présence de plusieurs jeunes profils marseillais dans les sélections nationales de jeunes, avec Leccese et Valero qui auront l’occasion de marquer des points avec les Bleuets.