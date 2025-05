OM : C’est confirmé pour les Marseillais !

Vainqueur de la Coupe de France face au Stade de Reims, le Paris Saint-Germain retrouvera l’Olympique de Marseille pour le Trophée des Champions. Un Classique explosif en ouverture de la saison 2025/2026.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de France en battant le Stade de Reims 3-0 ce samedi 24 mai 2025 au Stade de France, grâce à un doublé de Bradley Barcola et un but d’Achraf Hakimi . Ce succès permet au PSG de réaliser un triplé national pour la deuxième saison consécutive, après avoir déjà remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions.Grâce à ce succès, les Parisiens décrochent un nouveau titre, mais surtout, ils valident leur billet pour le Trophée des Champions, où ils affronteront l’Olympique de Marseille, dauphin de Ligue 1.

Toujours un doute sur la date de cet OM – PSG

🚨 Le PSG remporte la Coupe de France ! Grâce à un doublé de Barcola et un but d’Hakimi, les hommes de Luis Enrique se préparent de la meilleure des façons avant la finale de la Ligue des champions 👏 pic.twitter.com/FL3Sa8OZgv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 24, 2025

Un Classique aux allures de revanche se profile donc pour lancer la saison 2025/2026. L’OM de Roberto De Zerbi, qui a terminé à la 2e place du championnat, s’était assuré une participation à cette rencontre en tant que meilleure équipe de Ligue 1 non-vainqueur de la Coupe, condition requise lorsque le champion et le vainqueur de la Coupe sont le même club. En raison de la participation du PSG à la Coupe du Monde des Clubs cet été, le Trophée des Champions 2025 ne se tiendra pas en début de saison comme à l’accoutumée. La Ligue de Football Professionnel (LFP) envisage de programmer ce match en décembre 2025, bien que la date et le lieu exacts restent à déterminer. Ce futur affrontement entre le PSG et l’OM promet d’être un moment fort de la saison, opposant les deux plus grands rivaux du football français pour un premier titre officiel.