OM : C’est confirmé pour Mbemba !

En conférence de presse après OM-PSG, Jean-Louis Gasset n’avait pas voulu donner de verdict sur Mbemba, souhaitant plutôt attendre un verdict. Ce dernier est tombé, d’après L’Equipe. Il devrait manqué seulement le match face au LOSC.

« Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances. (…) On va trouver des solutions tactiques et attendre le diagnostic pour Chancel Mbemba », c’est ce qu’avait déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce dimanche après la rencontre opposant l’OM au PSG. Il est finalement arrivé ce lundi soir comme l’explique L’Equipe ! Plus de peur que de mal pour le Congolais qui n’a « qu’une contusion du genou gauche » ce qui devrait lui permettre de revenir sur les terrains bien plus rapidement.

Le défenseur devrait cependant manquer le prochain match, face au LOSC qui se jouera vendredi 5 avril prochain. Il pourrait donc être de retour pour le match aller face à Benfica qui se jouera au Portugal en Europa League. En attendant, Jean-Louis Gasset devra donc bricoler une nouvelle fois en défense.

Dans notre malheur, nous avons tout de même un peu de chance.. 😮‍💨🙌🏼 Chancel Mbemba ne souffrirait « que » d’une contusion du genou gauche, et manquerait seulement le prochain match contre Lille. Le staff médical de l’OM se donne 48h de plus pour affiner son diagnostic et… pic.twitter.com/qnDAmeAsza — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 1, 2024

Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil.

Toujours devant la presse, Jean-Louis Gasset avait déploré les nombreuses absences qui minent forcément son effectif. « Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés.