OM : C’est confirmé pour Pierre-Emile Højbjerg !

Le capitaine de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg, a été appelé avec la sélection du Danemark pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une convocation qui intervient à la veille d’un choc crucial face au LOSC en Ligue 1.

Højbjerg mobilisé avec le Danemark après OM – Lille

L’Olympique de Marseille va devoir composer avec la trêve internationale à venir, programmée juste après la rencontre face au LOSC dimanche. Un rendez-vous majeur dans la course au podium de Ligue 1, alors que les Marseillais restent engagés dans une lutte serrée pour les places européennes.

Dans ce contexte, Pierre-Emile Højbjerg, capitaine de l’OM, a été convoqué par la sélection du Danemark. Le milieu de terrain participera à la demi-finale des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, avec un affrontement prévu contre la Macédoine du Nord.

Landstræner Brian Riemer har udtaget 25 spillere til den afgørende playoff-samling, der indledes i Parken mod Nordmakedonien d. 26. marts 💪 pic.twitter.com/HEgatefbYb — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 17, 2026

Un enchaînement décisif pour l’OM

Avant de rejoindre sa sélection, Pierre-Emile Højbjerg aura un rôle clé à jouer avec l’Olympique de Marseille face au LOSC. Ce match représente un tournant dans la saison des Phocéens, directement concernés par la bataille pour le podium en Ligue 1.



La gestion de cette période sera déterminante pour le staff marseillais, entre enjeu sportif immédiat et enchaînement des échéances internationales. La performance de Højbjerg contre Lille pourrait peser lourd dans la dynamique du club avant la coupure internationale.

À l’issue de cette rencontre, l’OM verra plusieurs de ses internationaux rejoindre leurs sélections respectives, avec en ligne de mire des échéances importantes sur la scène mondiale.