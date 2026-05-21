OM : C’est confirmé pour Tochukwu Nnadi !

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Tochukwu Nnadi, fait son retour avec les Super Eagles après avoir manqué le rassemblement de mars. Une récompense logique pour le joueur de l’OM, auteur d’une fin de saison remarquée sous les couleurs marseillaises. Pour rappel, le Nigéria n’est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2026 cet été…

Nnadi retrouve les Super Eagles après ses performances avec l’OM

Absent de la précédente liste du Nigeria lors de la fenêtre internationale de mars, Tochukwu Nnadi réintègre cette fois la sélection dirigée par Eric Chelle pour les prochains rendez-vous amicaux des Super Eagles. Le milieu de terrain de l’OM participera notamment à la Unity Cup avant deux autres rencontres de préparation face à la Pologne le 3 juin puis au Portugal le 11 juin.

Cette convocation intervient après plusieurs semaines positives pour le jeune joueur sous le maillot de l’Olympique de Marseille. De plus en plus utilisé dans le groupe professionnel, Nnadi a gagné en visibilité lors des dernières journées de championnat, notamment à l’occasion des rencontres contre Nice et Rennes.

Son absence en mars avait suscité des interrogations au Nigeria, alors que son intégration progressait déjà au sein de l’effectif marseillais. Depuis, ses performances semblent avoir convaincu le staff nigérian de lui offrir une nouvelle opportunité en sélection.

Une forte concurrence au milieu avec le Nigeria

Le rassemblement à venir représente une étape importante pour Tochukwu Nnadi. Les matchs amicaux permettront au staff des Super Eagles d’observer plusieurs profils dans un contexte moins exposé que les compétitions officielles, tout en travaillant différents ajustements tactiques.

Le défi reste néanmoins important pour le joueur de l’OM. Le Nigeria dispose déjà de nombreuses références au milieu de terrain avec Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika et Alex Iwobi, des éléments installés depuis plusieurs saisons en sélection nationale.

Dans ce contexte, Nnadi devra démontrer sa capacité à répondre aux exigences tactiques du sélectionneur tout en apportant son volume de jeu et sa qualité dans l’utilisation du ballon. Son retour traduit toutefois la confiance retrouvée du staff nigérian envers un joueur dont la progression récente à Marseille n’est pas passée inaperçue.

Pour le milieu marseillais, cette période internationale constitue aussi une occasion de consolider sa place dans la rotation des Super Eagles et de poursuivre sa dynamique positive après une fin de saison encourageante avec l’Olympique de Marseille.