OM : C’est confirmé pour Vermeeren et Nadir !

L’Olympique de Marseille connaît désormais les sanctions infligées à Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, expulsés dimanche lors de la défaite contre Nantes (0-2). Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a rendu ses décisions, avec des conséquences immédiates pour le calendrier marseillais.

Deux sanctions différentes après les expulsions à Nantes

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a statué sur les dossiers d’Arthur Vermeeren et de Bilal Nadir, tous deux exclus lors du match de Ligue 1 disputé dimanche par l’OM face au FC Nantes. Les deux situations ont été analysées séparément, avec des sanctions adaptées à la nature des faits reprochés.

Expulsé directement après une faute jugée grossière sur Anthony Lopes, Arthur Vermeeren écope de deux matchs de suspension ferme, assortis d’un match avec sursis. Une sanction lourde mais conforme au barème disciplinaire en vigueur pour un carton rouge direct consécutif à une faute dangereuse. Le milieu de terrain belge paie la sévérité de son geste, qui avait laissé l’OM à dix dès la première période.

De son côté, Bilal Nadir s’en sort avec une sanction plus clémente. Le milieu marocain, exclu après avoir reçu deux cartons jaunes en l’espace de quelques minutes, n’écope que d’un match de suspension ferme. La commission a donc retenu une accumulation d’avertissements, sans circonstance aggravante particulière.

Deux matches pour Vermeeren, un pour Nadir !

Ces décisions ont un impact direct sur l’actualité sportive de l’Olympique de Marseille. Les deux joueurs seront suspendus pour le Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, programmé ce jeudi. Une affiche majeure que Roberto De Zerbi devra donc aborder sans Vermeeren ni Nadir, dans un contexte déjà délicat après la défaite à Nantes.

La sanction d’Arthur Vermeeren s’étendra également au match de Coupe de France face à Bayeux, prévu le 13 janvier. Une rencontre importante pour l’OM, qui vise un parcours long dans la compétition nationale. Le Belge ne sera donc pas disponible avant la reprise suivante, sous réserve du sursis.

Pour Bilal Nadir, l’absence sera limitée à une seule rencontre officielle, ce qui permet à De Zerbi de compter rapidement à nouveau sur le jeune milieu. Ces suspensions viennent néanmoins rappeler les difficultés disciplinaires rencontrées par l’OM ces dernières semaines, dans un calendrier dense entre Ligue 1 et coupes nationales.

En attendant, le club phocéen devra gérer ces absences contraintes, avec l’obligation de réagir sportivement après un revers à domicile qui a laissé des traces, tant au classement que dans la gestion de l’effectif.