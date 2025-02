OM : C’est déjà confirmé pour Balerdi…

C’est désormais officiel pour Leonardo Balerdi ! En effet, le défenseur central ne sera pas disponible pour le match face à l’AJ Auxerre.

L’Olympique de Marseille devra faire sans Leonardo Balerdi lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre. Le défenseur argentin a pris un carton jaune lors du match à Angers soit un troisième en dix rencontres. Il est donc suspendu un match comme l’a confirmé la Commission de Discipline ce mercredi soir.

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 18 février 2025 à 0h00.

Jean-Eudes Aholou (Angers SCO)

Hamzat Ojediran (RC Lens)

Mitchel Bakker (LOSC)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille)

Modibo Sagnan (Montpellier Hérault SC)

Pedro Chirivella (FC Nantes)

Ludovic Blas (Stade Rennais)

Brice Samba (Stade Rennais)

Christopher Wooh (Stade Rennais)

Andrey Santos (RC Strasbourg Alsace)

Ce consultant RMC recadre Balerdi !

Au micro de RMC Sport, Florent Gautreau a exprimé son désaccord avec les déclarations des Olympiens concernant l’arbitrage, et plus particulièrement celles de Leonardo Balerdi. Selon lui, ces propos sont déconnectés de la réalité du match entre Marseille et Strasbourg (1-1) : « C’est totalement déconnecté de la réalité du match. Qu’il y ait des faits de jeu, des histoires, ok. Qu’il te dise qu’il y a mille fautes, tu as l’impression que Strasbourg a volé son match, qu’ils ont oublié des penaltys partout. Ce n’est pas vrai. »

Il souligne que Strasbourg n’a pas été avantagé par l’arbitrage et que les critiques marseillaises ne sont pas justifiées : « Tous les supporters marseillais vont me tomber dessus dans les cinq minutes. Benatia, la semaine dernière, a passé 10 minutes sur beIN Sports à parler de complot, de machin, de truc… Oui, je le répète à ceux qui m’ont pris la tête toute la semaine. Oui, Létang méritait un rouge car il y en a eu un pour Benatia. C’est pareil, il n’a rien à faire sur le terrain. C’est clair pour tout le monde. »

Que Balerdi se concentre sur ses compétences et son marquage plutôt que sur l’arbitrage

Gautreau estime que la focalisation sur l’arbitrage est une manière d’éviter de regarder les vrais problèmes de l’équipe : « Est-ce qu’on peut regarder les matchs et se dire que contre Lille, tu étais mené 0-1, tu es revenu, mais qu’il y a des choses à dire en dehors de l’arbitrage ? » Pour lui, il est crucial que l’OM analyse ses matchs sous un angle plus large, au lieu de réduire la discussion à des erreurs arbitrales : « Et que contre Strasbourg, si tu ne te sors pas du pressing, que tu n’arrives pas à battre le 10ᵉ du championnat… » Il termine en conseillant à Balerdi de se concentrer sur son jeu individuel : « Que Balerdi se concentre sur ses compétences et son marquage plutôt que ça. »