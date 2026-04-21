OM : « C’est fini, arrêtez d’y croire ! » — La déclaration forte de De Bono !

La défaite de l’Olympique de Marseille à Lorient (2-0) a marqué un nouveau tournant dans une fin de saison sous haute tension. Dépassé dans l’engagement et incapable de réagir, le club phocéen a glissé au classement et voit désormais la course au podium sérieusement compromise. Dans ce contexte explosif, les prises de parole se multiplient, traduisant une perte de confiance générale autour de l’équipe dirigée par Habib Beye.

Après la sortie très musclée de Medhi Benatia à l’encontre de ses joueurs, c’est au tour de Jean-Charles De Bono de livrer un constat sans appel. L’ancien joueur de l’OM et actuel consultant de Football Club de Marseille ne croit plus du tout à une qualification en Ligue des champions et affiche un pessimisme total quant à la capacité du groupe à se relever dans le sprint final.

« Pour moi c’est fini, je n’y crois plus. L’OM ne terminera pas à la 3e place. Il faut arrêter de croire à chaque match qu’il va se passer quelque chose, qu’ils vont rebondir, que les joueurs vont être surexcités, qu’ils vont proposer un autre jeu, qu’ils vont se mettre à plat ventre… Non, arrêtez de nous faire croire ça, je n’en peux plus. S’il vous plaît arrêtez ! C’est fini ! »

Une déclaration forte qui illustre le climat de lassitude qui entoure désormais l’OM. Match après match, les espoirs de rebond semblent s’effriter, tandis que les performances sur le terrain peinent à inverser la tendance. À quatre journées de la fin, Marseille n’a plus le droit à l’erreur, mais surtout, ne semble plus offrir les garanties nécessaires pour croire à un sursaut.

Au-delà des résultats, c’est toute la dynamique du club qui interroge. Entre tensions internes, critiques publiques et manque de constance sportive, l’OM aborde la dernière ligne droite dans un contexte particulièrement fragile.