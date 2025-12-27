OM : “C’est inattendu, cela m’a fait un coup” lâche Longoria…

Disparu à l’âge de 72 ans, Jean-Louis Gasset laisse une trace profonde dans le football français. Ancien entraîneur respecté et figure humaine reconnue, le technicien montpelliérain a notamment marqué l’Olympique de Marseille lors de son passage éclair mais marquant en 2024. Le président de l’OM, Pablo Longoria, lui a rendu un hommage appuyé, soulignant l’homme autant que le professionnel, dans une déclaration poignante accordée à L’Équipe.

Depuis l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset, le monde du football français est en deuil. Entraîneur expérimenté, passé notamment par le Montpellier Hérault SC, le Paris Saint-Germain ou encore l’AS Saint-Étienne, Gasset s’était vu confier une mission délicate en début d’année 2024 : redresser l’Olympique de Marseille après le départ de Gennaro Gattuso. Un rôle de « pompier de service » qu’il avait accepté avec humilité et sens des responsabilités.

🗞️ La une du journal L’Équipe du samedi 27 décembre 2025

Pour lire votre édition ➡️ https://t.co/n2Dymc1T9P pic.twitter.com/WnEqXlSFdX — L’Équipe (@lequipe) December 27, 2025



Président du club phocéen, Pablo Longoria a été profondément touché par la disparition de celui qu’il décrit avant tout comme un homme rare dans un milieu exigeant. « C’est inattendu, cela m’a fait un coup, c’est une triste journée. Jean-Louis était quelqu’un de bien », confie-t-il. Le dirigeant espagnol insiste sur la dimension humaine de l’ancien entraîneur : « Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c’est tellement rare ».

Gasset mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c’est tellement rare !

Longoria révèle également un souvenir marquant de leur première discussion, avant même la signature de Gasset à l’OM. « Lors de notre première conversation, il m’a demandé : “Est-ce que tu as parlé à Gattuso ? Comment tu le sens ?” » Un détail révélateur, selon lui, de la dignité et du respect qui caractérisaient Jean-Louis Gasset, toujours soucieux de bien faire les choses.



Le président marseillais évoque aussi les rituels qui s’étaient installés au fil des semaines. « Après chaque victoire, il venait me voir et me disait : “Vous êtes content président ?” Et on se faisait un câlin », raconte-t-il, soulignant la simplicité et la chaleur humaine de l’entraîneur. Des gestes qui ont laissé une empreinte durable au sein du club.

Même après son départ du banc marseillais, les liens étaient restés forts. Longoria rappelle leurs échanges réguliers, leurs retrouvailles à Montpellier lors d’un déplacement en Ligue 1 en octobre 2024, ou encore les messages que Gasset continuait d’envoyer après chaque performance de l’équipe. « Il était quelqu’un de rare, très rare », conclut-il.

À Marseille comme ailleurs, Jean-Louis Gasset restera dans les mémoires comme un technicien compétent, mais surtout comme un homme de valeurs, respecté pour son humanité et son sens du collectif.