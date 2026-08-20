OM : « C’est le coach parfait pour Marseille », Timothy Weah encense Bruno Genesio

Timothy Weah se montre particulièrement convaincu par les premières semaines de Bruno Genesio à l’OM. Avant la réception de Strasbourg, l’international américain a salué la méthode et le calme du nouvel entraîneur marseillais, tout en défendant avec force l’état d’esprit du vestiaire.

Weah séduit par la méthode Genesio

Le début de collaboration entre Timothy Weah et Bruno Genesio semble particulièrement positif.

Présent en conférence de presse mercredi au centre Robert Louis-Dreyfus, le joueur de l’OM a expliqué ce qu’il appréciait dans le football proposé par son nouvel entraîneur.

« Le coach, je le respecte beaucoup. On veut attaquer, marquer des buts, être agressif, c’est quelque chose que j’aime bien. Le coach est très calme, on a besoin de ça, c’est le coach parfait pour Marseille. »

Un soutien fort dans une période particulièrement agitée autour du club, entre mercato compliqué, contraintes économiques et nombreuses incertitudes concernant la composition définitive de l’effectif.

« Il n’y a pas d’égo dans ce groupe »

Weah a également tenu à défendre son vestiaire face à l’image renvoyée à l’extérieur.

« Quand tu vois les infos, ça peut te rendre fou des fois. Il y a beaucoup de bruit en dehors, mais il n”y a pas d’égo dans ce groupe. Ce sont des joueurs qui ont envie de gagner. C’est important de rester humbles. Ce groupe mérite beaucoup de choses, parce qu’on travaille bien. On veut gagner pour tout le monde à l’OM. On continue à bosser dur. »

Pour l’Américain, les difficultés rencontrées par Marseille ne semblent donc pas avoir affecté la cohésion du groupe.

Le joueur a d’ailleurs été choisi comme capitaine face à l’Atlético de Madrid, un choix justifié par Genesio par son attitude positive, son investissement et son rôle auprès de ses partenaires.