OM : C’est officiel pour Pablo Longoria !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi le départ de Pablo Longoria, mettant fin à un cycle de six années à la tête du club phocéen. Écarté du pilotage opérationnel en février, l’Espagnol a trouvé un accord avec Frank McCourt pour quitter définitivement ses fonctions.

Fin de mandat pour Pablo Longoria à l’OM

C’est désormais officiel : Pablo Longoria n’est plus le président de l’Olympique de Marseille. Le club a confirmé ce lundi, via un communiqué, la fin de la collaboration entre les deux parties. Une issue attendue depuis la mi-février, moment où Frank McCourt, propriétaire du club, avait décidé de retirer à l’Espagnol la gestion opérationnelle de l’OM.

Dans son communiqué, l’OM précise : « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure. »

Un départ acté après une mise en retrait

Arrivé en 2020 à la présidence après avoir été directeur sportif, Pablo Longoria aura marqué une période agitée mais structurante pour l’OM, entre refonte de l’effectif, participation régulière aux compétitions européennes et instabilité sportive.

Selon les éléments communiqués par le club, l’ancien dirigeant ne souhaitait pas se maintenir dans un rôle secondaire de représentation auprès des instances nationales et européennes, ce qui a accéléré son départ définitif.