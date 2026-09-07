OM : C’est pour quand le retour de Kondogbia ?

Alors que le milieu de terrain de l’OM vient d’être sérieusement bousculé face à Monaco puis au Paris FC, Bruno Genesio doit également composer sans Geoffrey Kondogbia. Touché lors du déplacement en Principauté, l’international centrafricain devrait encore manquer plusieurs semaines selon La Provence.

Une blessure musculaire qui inquiète

Geoffrey Kondogbia avait quitté le match face à Monaco diminué. Selon La Provence, le milieu de terrain souffre d’une blessure musculaire et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Le quotidien ne donne pas, à ce stade, de date précise concernant son retour. Son absence intervient surtout dans une période où Bruno Genesio dispose de très peu de solutions dans ce secteur. Tochukwu Nnadi est lui aussi blessé au genou, tandis que Nouhoum Kamissoko reste encore très inexpérimenté au plus haut niveau.

Un profil qui manque déjà à l’OM

Face au Paris FC, le trio Abdelli-Højbjerg-Gomes a notamment souffert lorsque Marseille a dû courir derrière le ballon et défendre les transitions adverses.

Le retour de Kondogbia pourrait offrir à Genesio une solution beaucoup plus défensive et physique dans l’entrejeu. Le technicien avait d’ailleurs rappelé récemment que, malgré sa capacité à évoluer en défense centrale, Kondogbia reste avant tout un milieu de terrain de formation.

Avec un calendrier chargé et les premières échéances européennes qui arrivent, son indisponibilité constitue donc un véritable problème supplémentaire pour un effectif déjà réduit.