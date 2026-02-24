OM : C’est quoi la suite pour Pablo Longoria ?

Alors que l’avenir de Pablo Longoria à la tête de l’ Olympique de Marseille est en discussion, plusieurs sources de presse sportive indiquent une négociation en cours entre le président espagnol et la direction du club pour un départ anticipé, avec une possible orientation vers le championnat italien. À 39 ans, son expertise en football pourrait séduire en Serie A, un championnat qu’il connaît bien.

Un départ de l’OM en négociations

Selon plusieurs médias sportifs français, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille depuis 2021, est en discussions actives avec les dirigeants du club pour quitter ses fonctions. Les rapports indiquent que son rôle institutionnel a été significativement réduit après une réorganisation interne menée par le propriétaire Frank McCourt, qui a étendu les pouvoirs de Medhi Benatia dans la gestion sportive.

Cette marginalisation a poussé Longoria à envisager une sortie de l’OM, mais les négociations avec McCourt pour fixer les conditions financières de son départ restent en cours, sans accord final à ce stade.

La Serie A, une option réaliste ?

Plusieurs éléments de son parcours justifient pourquoi l’Italie apparaît comme une destination possible pour l’Espagnol. Avant son arrivée à Marseille, Longoria a travaillé longuement en Serie A, notamment au Atalanta BC, à Sassuolo et à la Juventus Turin, où il s’est construit un solide réseau professionnel.

Cette expérience italienne, couplée à sa réputation de négociateur et de dirigeant, pourrait faciliter son rebond dans une fonction de haut niveau dans un club de championnat italien, qu’il s’agisse d’un rôle de directeur sportif ou même de dirigeant exécutif.

Sur le plan interne, la possible sortie de Longoria intervient dans un contexte de crise institutionnelle à l’Olympique de Marseille, avec une baisse de son influence sur les décisions sportives et une réorganisation hiérarchique notable. À l’heure actuelle, aucune nomination officielle n’a été faite pour lui succéder, et le club continue d’explorer différentes pistes pour l’après-Longoria, tout en gérant la situation sportive en Ligue 1 au milieu de ce climat instable.