OM – Gattuso cash avec ses joueurs : « On n’est pas des choristes ! »

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, Gennaro Gattuso a répondu aux questions de la presse. D’après le coach italien, il y a bien un manque de qualité sur les dernières rencontres.

« J’ai parlé avec Ounahi à la fin du match, je me suis excusé. Je lui ai demandé de comprendre la situation de tout le monde. L’équipe a besoin de lui. Parfois c’est compliqué. Pour moi, Ounahi, c’est un joueur différent, quand il est bien, c’est l’un des meilleurs du championnat. C’est pour ça que je suis très exigent avec lui. Dans un match comme ça, il faut donner un peu plus. C’est pour ça que je me suis énervé contre lui », avait expliqué Pau Lopez en conférence de presse.

« Avoir Gigot? C’est un guerrier. Il fait tout à 100%. Il fait tout très bien. On a senti Pau Lopez parler de « bon garçons » dans le club. Lopez n’aurait pas dû s’excuser auprès d’Ounahi, C’est une attitude de Choriste et on n’est pas des choristes. Gigot, Lopez, parlent et savent lire le jeu. Kondogbia, Veretout aussi. Leadership je n’aime pas ce mot. Les autres joueurs manquent d’expérience surtout. Gigot représente ça. Moi j’aime quand les joueurs se fâchent entre eux, ça ne me pose pas de problème », a répondu Gattuso à ce sujet.