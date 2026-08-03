OM : cet ancien défenseur annonce sa retraite à 36 ans !

L’ancien défenseur de l’OM, Álvaro González, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l’âge de 36 ans. Passé par Marseille entre 2019 et 2022, l’Espagnol a officialisé sa décision dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Après une dernière saison à Tenerife, le défenseur tourne la page d’un parcours marqué notamment par trois années sous le maillot olympien.

Álvaro González fait ses adieux au football

Une page se tourne pour Álvaro González. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux dans la nuit de vendredi à samedi, le joueur espagnol est revenu avec émotion sur son parcours et sur les souvenirs accumulés au fil des clubs. « J’ai laissé une partie de moi-même dans chaque maillot que j’ai porté, et je garderai à jamais en moi les souvenirs liés à chacun d’entre eux », a déclaré l’ancien Marseillais.

Dans son message, Álvaro González a également insisté sur l’investissement qu’il a consacré au football tout au long de sa carrière. « Une chose est sûre : j’ai tout donné. Je n’ai jamais trahi le petit garçon qui rêvait de vivre de ce sport », a-t-il ajouté.

À 36 ans, le défenseur espagnol quitte donc le football professionnel après une dernière expérience sous les couleurs de Tenerife, en troisième division espagnole. Il y a disputé neuf rencontres.

Trois saisons sous le maillot de l’OM

Le passage d’Álvaro González à l’OM a débuté en 2019. Le défenseur central a ensuite porté le maillot marseillais pendant trois saisons, jusqu’à son départ en 2022.

Lors de sa première saison, il avait évolué sous les ordres d’André Villas-Boas. Son parcours à Marseille avait ensuite été marqué par une période plus compliquée sous la direction de Jorge Sampaoli.

Durant ses années olympiennes, Álvaro González a participé à plusieurs campagnes de l’OM en Ligue 1 et sur la scène européenne. Son passage au club s’est achevé à l’été 2022, lorsqu’il a quitté Marseille pour poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

Une fin de carrière entre l’Arabie saoudite et Tenerife

Après son départ de l’OM, le défenseur espagnol a évolué à Al-Nassr, puis à Al-Qadisiyah. Il a ensuite poursuivi son parcours loin de Marseille avant de revenir en Espagne.

En juillet 2025, Álvaro González s’était engagé avec Tenerife, alors pensionnaire de la troisième division espagnole. Cette expérience devait constituer son dernier chapitre en tant que joueur professionnel.