OM : Cet économiste du sport décrypte le vrai défi financier

Invité de RMC, Stéphane Richard a insisté sur l’effort réalisé par l’Olympique de Marseille pour réduire sa masse salariale, annoncée en baisse de 30 à 35 % par rapport à la saison dernière. L’économiste du sport Vincent Chaudel a apporté plusieurs éléments de contexte sur X, rappelant l’ampleur des pertes récentes et les contraintes qui pèsent encore sur les finances olympiennes.

Une masse salariale réduite de 30 à 35 %

Sur RMC, Stéphane Richard a mis en avant l’un des principaux objectifs du club cet été :

« Par rapport à l’année dernière, on a réduit la masse salariale de 30 à 35 %. Ce qui est gigantesque et du jamais vu dans l’histoire du club. Certains joueurs ont accepté de faire des efforts. »

Une baisse importante, mais qui s’inscrit surtout dans un contexte financier très dégradé.

Sur X, Vincent Chaudel rappelle que l’OM a enregistré 104,8 millions d’euros de pertes sur l’exercice 2024-2025, auxquels se sont ajoutées 10 millions d’euros d’amendes UEFA.

L’économiste souligne également une baisse de 34 % des revenus liée à la non-qualification en Ligue des champions.

90 M€ de ventes… mais 40 M€ déjà absorbés

Selon Vincent Chaudel, le budget de l’OM pour la saison 2026-2027 serait fixé autour de 185 millions d’euros, avec deux objectifs prioritaires : vendre des joueurs et réduire la masse salariale.

L’économiste met surtout en perspective les recettes du mercato.

L’OM aurait réalisé environ 90 millions d’euros de ventes, mais près de 40 millions d’euros auraient parallèlement été consacrés au paiement d’options d’achat déjà engagées.

Autrement dit, une partie importante des revenus générés par les départs n’a pas constitué une nouvelle marge de manœuvre pour recruter.

Vincent Chaudel rappelle également un autre élément révélateur de cet été : aucune arrivée, mais six retours de prêt venus regarnir l’effectif.

Ces chiffres permettent de mieux comprendre la stratégie très restrictive adoptée par l’OM : au-delà du mercato, le club cherche avant tout à rééquilibrer profondément son modèle économique après plusieurs exercices très déficitaires.