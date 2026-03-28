OM : cette bonne pioche au mercato revient sur son choix !

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Quinten Timber s’est exprimé pour la première fois en détail sur son départ du Feyenoord Rotterdam. Dans un entretien accordé à Voetbalprimeur, le milieu néerlandais évoque un choix réfléchi, sans conflit avec son ancien club.

Un départ assumé et sans amertume

Transféré le 23 janvier pour environ 4,5 millions d’euros, Olympique de Marseille a misé sur Quinten Timber pour renforcer son entrejeu en pleine saison de Ligue 1. Dans cet entretien accordé au média néerlandais Voetbalprimeur, le joueur de 24 ans est revenu avec précision sur les circonstances de son départ du Feyenoord Rotterdam.

« Le Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, je tiens à faire mes adieux au club et aux supporters. Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que de bons souvenirs », a confié Quinten Timber.

Le milieu international néerlandais (9 sélections) insiste également sur l’absence de tension lors de son départ : « Pour moi, le sentiment dominant est simplement la gratitude pour le temps que j’ai pu vivre au Feyenoord […] Non, je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie ».

Un choix de carrière et de développement personnel

Dans un contexte où l’OM cherche à stabiliser son effectif et à renforcer son impact au milieu de terrain, l’arrivée de Quinten Timber s’inscrit dans une stratégie de projection. Le joueur assume pleinement son choix de quitter l’Eredivisie pour découvrir un nouveau championnat.

« Après des moments formidables, des trophées et des épreuves, il était temps de passer à autre chose. Le chapitre Feyenoord est clos », a-t-il expliqué.

Formé aux Pays-Bas et passé sous les ordres de Robin van Persie, Quinten Timber met également en avant une dimension personnelle dans sa décision : « Je suis croyant et cette épreuve m’a permis d’en tirer des leçons et de grandir […] J’avais besoin de ce fardeau […] pour tenter ma chance à l’étranger ».

Un discours clair et sans ambiguïté, qui confirme que le milieu de terrain de l’OM s’inscrit dans une logique de progression sportive et personnelle, au moment où le club phocéen poursuit sa saison avec des ambitions en Ligue 1.