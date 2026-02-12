OM : “Cette équipe ne lui correspondait pas, mais surtout, De Zerbi a été trahi…”

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi 11 février 2026 le départ de Roberto De Zerbi de son poste d’entraîneur principal, mettant fin à une collaboration de 18 mois au sein du club phocéen. Cette décision intervient en plein cœur d’une saison de Ligue 1 marquée par des résultats en deçà des attentes et des tensions persistantes autour du projet sportif.

De Zerbi, un cycle qui s’achève à l’OM

Roberto De Zerbi, 46 ans, avait rejoint l’OM à l’été 2024 avec l’ambition de donner une identité forte à l’équipe. Sous sa direction, Marseille avait terminé à la deuxième place de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, assurant ainsi une qualification en UEFA Champions League. (Ligue 1)

Cependant, la saison en cours a été bien plus laborieuse. Une lourde défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain lors du Classique de Ligue 1, combinée à une élimination dès la phase de poules de la Champions League, a intensifié la pression sur l’équipe et son staff technique. (terrikon.com)

Le club a confirmé que le départ de De Zerbi s’est fait « d’un commun accord », après des discussions impliquant la direction sportive et la hiérarchie olympienne. Cette séparation intervient au moment où l’OM pointe à la quatrième place du championnat, avec des objectifs européens et nationaux désormais fragilisés.

Daniele Adani, proche de Roberto De Zerbi, a livré une analyse lucide dans l’émission Viva El Futbol relayé par FootMercato. «Il n’était pas satisfait de son poste cette année, et il n’était probablement pas à la hauteur. Je dis cela car il faut être honnête. Quand d’autres entraîneurs pointent du doigt les erreurs et les mauvaises performances des joueurs, on dit que l’entraîneur est aussi responsable. Or, ce principe s’applique également à De Zerbi. Et il est normal que je le lui dise, sinon je ne le respecterais pas. Je lui reconnais le mérite d’avoir inventé un style de football particulier et d’avoir élevé le niveau humain et sportif de l’équipe, ainsi que tout ce qui l’entoure. Mais si l’on s’intéresse aux pensées et aux sentiments de Roberto, je suis certain qu’il regrette de ne pas avoir eu l’impact qu’il aurait pu avoir. »

De Zerbi trahi sur le plan de l’ambition et de l’attention

« On peut aussi dire qu’il a accompli pour l’OM des choses que personne d’autre n’a faites : il a fait s’entraîner les joueurs le soir, il a révolutionné leur façon de penser et d’appréhender le métier, et il a gagné leur fidélité et celle de leurs familles, hissant l’équipe à un niveau jamais atteint dans la région depuis des années. De Zerbi est l’entraîneur qui, parmi les grands noms historiques, est resté le plus longtemps à Marseille : c’est un milieu impitoyable où personne ne reste plus d’une saison. Cette équipe ne lui correspondait pas, mais surtout, il a été trahi sur le plan de l’ambition et de l’attention ; et si j’étais Roberto De Zerbi et que j’avais fait du football ma religion, quand on me trahit sur ces deux points essentiels, je ne me le pardonnerais pas ».