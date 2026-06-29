OM : cette étude confirme en chiffres l’énorme point noir du mandant de Longoria !

Une analyse de données relayée par La Provence met en lumière l’ampleur du renouvellement permanent de l’effectif de l’OM depuis l’arrivée de Pablo Longoria. En comparant le club marseillais à ses principaux concurrents de Ligue 1, cette étude souligne un déficit de continuité inédit parmi les équipes régulièrement engagées dans la course aux places européennes.

L’OM affiche les pires indicateurs de stabilité parmi les clubs européens français

Le constat était largement partagé par les observateurs du football français, mais il est désormais appuyé par des chiffres. Un data engineer installé en Colombie a consacré une trentaine d’heures à compiler plusieurs milliers de données afin de mesurer la stabilité de l’OM depuis l’été 2021, premier mercato mené par Pablo Longoria. Son travail, relayé par La Provence et publié sur Instagram, compare le club marseillais aux autres formations françaises habituées aux compétitions européennes : le PSG, Monaco, Lyon, Lille, Nice et Rennes.

Premier enseignement, l’OM est le club qui enregistre le plus grand nombre de mouvements sur le marché des transferts. Depuis l’été 2021, Marseille affiche une moyenne de 14,9 arrivées et départs par mercato. Le club devance Rennes (13,7 mouvements) et Lyon (12,8), tandis que Monaco apparaît nettement plus stable avec seulement 7,9 mouvements en moyenne.

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Une continuité sportive très faible depuis 2021

L’indicateur le plus marquant concerne toutefois la continuité de l’effectif d’une saison à l’autre. Selon cette étude, l’OM présente un indice de continuité de seulement 45 %. Concrètement, cela signifie que 55 % des minutes disputées lors d’une saison ne sont plus assurées par les mêmes joueurs la saison suivante.



À titre de comparaison, Monaco conserve 72 % de son temps de jeu d’une année sur l’autre, le PSG atteint 66 %, tandis que Lyon, pourtant considéré comme l’un des clubs les plus instables ces dernières saisons, affiche encore 59 %.

Les autres statistiques relevées vont dans le même sens. Depuis 2021, sept entraîneurs se sont succédé sur le banc de l’OM, illustrant les nombreux changements intervenus à la tête de l’équipe première. Sur la même période, 48 joueurs sont arrivés puis repartis du club, avec une durée moyenne de présence estimée à quinze mois. Cette rotation permanente s’est accompagnée de résultats sportifs irréguliers, entre qualifications sur le podium de Ligue 1 et une huitième place au classement.

L’auteur de cette étude conclut sur une perspective de changement : « J’espère que les choses changeront avec la nouvelle direction parce qu’on a besoin d’un peu de stabilité ». Un message adressé à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, désormais chargés d’accompagner la nouvelle organisation du club et d’inscrire l’OM dans une dynamique plus durable.