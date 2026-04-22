OM : Cette grosse erreur dans le management de Medhi Benatia selon ce journaliste RMC !

Au cœur de l’actualité de l’Olympique de Marseille, la question du management interne refait surface. Sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a livré une analyse tranchée du rôle de Medhi Benatia et de sa gestion des joueurs. Un sujet sensible dans un contexte sportif sous tension.

Une gestion humaine remise en question

Invité à s’exprimer sur les ondes de RMC, Florent Gautreau a pointé du doigt le style de management de Medhi Benatia, aujourd’hui influent au sein de l’Olympique de Marseille. Selon lui, la proximité instaurée avec certains joueurs pourrait s’avérer contre-productive à moyen terme.

“Dans le type de management que Benatia a voulu imposer et dans la proximité qu’il a avec certains joueurs comme Nasser Al-Khelaïfi a expérimenté ça à une époque avec Thiago Silva et consort, il apprend que ce qu’il a fait avec Rabiot, cette relation proche pour finalement le virer. Ces relations très fortes qui marchaient quand Marseille gagnait, je pense que c’est une erreur.”

Une comparaison est notamment faite avec Nasser Al-Khelaïfi et sa gestion passée au Paris Saint-Germain, notamment avec Thiago Silva. Un parallèle qui souligne les risques d’un lien trop étroit entre dirigeants et vestiaire.

Un contexte sportif qui fragilise l’équilibre

Dans une période où les résultats de l’OM sont scrutés, ces propos mettent en lumière une problématique structurelle. Le journaliste insiste sur les conséquences possibles d’un tel management lorsque la dynamique sportive devient négative.

“Parce que les joueurs n’en ont rien à foutre, ils ont profité de cette proximité pour signer leur contrat. Et quand ça ne se passe pas bien et qu’ils veulent se barrer parce qu’ils savent que Benatia s’en va, ils se disent ‘ c’est bon je suis déjà en train de chercher un autre club’. Benatia a fait l’erreur dans ce management comme celle qu’on critiquait chez Nasser Al-Khelaïfi”.

Ces déclarations relancent le débat autour de la gestion humaine au sein de l’Olympique de Marseille, un club historiquement exposé à une forte pression médiatique et sportive. Elles interviennent alors que la stabilité du projet marseillais reste un enjeu majeur dans la course aux objectifs en Ligue 1.