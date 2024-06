OM : Cette légende du football rend hommage au Vélodrome !

Dans un entretien accordé à Canal+Sport Afrique dans l’émission «Mamad : Droit au Coeur» de Mamadou Niang, Zinédine Zidane a rendu un bel hommage au Vélodrome.

Canal+Sport Afrique dans l’émission «Mamad : Droit au Coeur» de Mamadou Niang a interrogé Zinédine Zidane avant la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. L’ancien numéro 10 de l’Equipe de France a évoqué les plus beaux stades qu’il a connu en tant que joueur. En plus de ceux qui l’ont impressionné en Europe, il n’oublie pas celui de sa ville natale, Marseille !

Je pense que le stade Bernabeu, comme c’était ma fin de carrière en plus, c’était particulier, c’était assez particulier, surtout quand tu ne connais pas l’ambiance. En plus moi, quand je signe à 29 ans à Madrid, je n’avais jamais joué au Bernabeu donc c’est impressionnant de jouer là-bas et après peut-être qu’il y a eu deux ou trois stades anglais avec une ambiance de fou quand même par exemple Liverpool, Manchester United, c’est particulier aussi. Et le Vélodrome aussi »

« C’est Marseille, Madrid et l’Équipe de France »

À la fin de la saison 2020-2021, Zinédine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Le technicien français n’a toujours pas repris du service trois ans plus tard. Récemment associé au Bayern Munich pour succéder à Thomas Tuchel, seuls trois clubs semblent intéresser le Ballon d’Or 1998…

Thomas Gravesen 🇩🇰 ancien joueur du Réal : » J’ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans et il m’a dit qu’il n’y avait que trois rôles qu’il aimerait accepter: ce sont Marseille, Madrid et l’équipe de France ». Nous étions à Madrid il y a deux ans et il m’a dit exactement ça. Je… pic.twitter.com/oMfNk4evtE — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 1, 2024