Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Cette recrue qui “apporte beaucoup de bonheur” dans le vestiaire !
OM Actualités

OM : Cette recrue qui “apporte beaucoup de bonheur” dans le vestiaire !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

À la veille du choc de Ligue des champions entre l’OM et l’Atalanta, Pierre-Emile Højbjerg s’est présenté en conférence de presse avant son entraîneur Roberto De Zerbi. Le milieu danois, arrivé cet été à Marseille, a livré un témoignage plein de sincérité sur son premier face-à-face avec Pierre-Emerick Aubameyang, bien avant que les deux hommes ne deviennent coéquipiers sous le maillot olympien.

 

Un premier duel marquant face à la vitesse d’Aubameyang

 

Le joueur formé au Bayern Munich a replongé dans ses souvenirs, évoquant une rencontre de Supercoupe d’Allemagne disputée il y a une dizaine d’années contre le Borussia Dortmund. « Aubameyang, la première fois que je l’ai affronté, j’avais 18 ou 19 ans. Guardiola m’avait mis piston droit lors d’une finale de Supercoupe, en 2014 ou 2015, et je jouais contre lui. Déjà là, j’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi ! », a raconté Højbjerg dans un sourire.

 


Cette anecdote illustre à quel point Aubameyang a marqué ses adversaires dès ses débuts au plus haut niveau. À l’époque, le jeune Danois découvrait la rigueur du football professionnel sous Pep Guardiola, tandis que le Gabonais explosait en Bundesliga. Dix ans plus tard, leurs chemins se sont croisés à nouveau, cette fois dans le même camp.

 

Aubameyang, un modèle dans le vestiaire marseillais

 

Désormais coéquipiers à l’Olympique de Marseille, les deux hommes partagent une réelle complicité. Højbjerg n’a pas tari d’éloges sur l’attitude de son capitaine : « Depuis, tout le monde a vu sa carrière, sa personnalité. Avoir Auba dans le vestiaire, avec son comportement, sa motivation, sa personnalité et sa qualité, c’est très bien pour nous, pour moi, pour les jeunes comme Robinio Vaz. Il nous apporte beaucoup de bonheur », a-t-il souligné.

 

 

À travers ces mots, le milieu danois met en avant l’importance du leadership et de l’expérience d’Aubameyang, pilier offensif de l’équipe et meilleur buteur de l’OM cette saison. Avant d’affronter l’Atalanta, cette entente entre les cadres pourrait bien être l’un des atouts majeurs de Marseille dans sa quête d’une place dans le dernier carré européen.

Pour Parier sur le match OM Atalanta rendez vous chez notre partenaire UNIBET :
Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr
*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823