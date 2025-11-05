OM : Cette recrue qui “apporte beaucoup de bonheur” dans le vestiaire !

À la veille du choc de Ligue des champions entre l’OM et l’Atalanta, Pierre-Emile Højbjerg s’est présenté en conférence de presse avant son entraîneur Roberto De Zerbi. Le milieu danois, arrivé cet été à Marseille, a livré un témoignage plein de sincérité sur son premier face-à-face avec Pierre-Emerick Aubameyang, bien avant que les deux hommes ne deviennent coéquipiers sous le maillot olympien.

Un premier duel marquant face à la vitesse d’Aubameyang

Le joueur formé au Bayern Munich a replongé dans ses souvenirs, évoquant une rencontre de Supercoupe d’Allemagne disputée il y a une dizaine d’années contre le Borussia Dortmund. « Aubameyang, la première fois que je l’ai affronté, j’avais 18 ou 19 ans. Guardiola m’avait mis piston droit lors d’une finale de Supercoupe, en 2014 ou 2015, et je jouais contre lui. Déjà là, j’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi ! », a raconté Højbjerg dans un sourire.

🗣️ Après les trois premiers matchs, j’aurais bien aimé avoir neuf points#Hojbjerg : “Après les trois premiers matchs, j’aurais bien aimé avoir neuf points. Avec le niveau qu’on a montré, on sait très bien qu’on a quelque chose à faire dans la compétition. On est conscient qu’on… pic.twitter.com/0HtN19JLcX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025



Cette anecdote illustre à quel point Aubameyang a marqué ses adversaires dès ses débuts au plus haut niveau. À l’époque, le jeune Danois découvrait la rigueur du football professionnel sous Pep Guardiola, tandis que le Gabonais explosait en Bundesliga. Dix ans plus tard, leurs chemins se sont croisés à nouveau, cette fois dans le même camp.

Aubameyang, un modèle dans le vestiaire marseillais

Désormais coéquipiers à l’Olympique de Marseille, les deux hommes partagent une réelle complicité. Højbjerg n’a pas tari d’éloges sur l’attitude de son capitaine : « Depuis, tout le monde a vu sa carrière, sa personnalité. Avoir Auba dans le vestiaire, avec son comportement, sa motivation, sa personnalité et sa qualité, c’est très bien pour nous, pour moi, pour les jeunes comme Robinio Vaz. Il nous apporte beaucoup de bonheur », a-t-il souligné.

À travers ces mots, le milieu danois met en avant l’importance du leadership et de l’expérience d’Aubameyang, pilier offensif de l’équipe et meilleur buteur de l’OM cette saison. Avant d’affronter l’Atalanta, cette entente entre les cadres pourrait bien être l’un des atouts majeurs de Marseille dans sa quête d’une place dans le dernier carré européen.

