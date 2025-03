OM : Cette stat’ qui montre l’impact du De Zerbi ball !

Dès son arrivée à l’OM cet été, Roberto De Zerbi a changé beaucoup de choses… Offensivement, il égale déjà le nombre de buts de la saison dernière !

L’Olympique de Marseille a vécu une saison très difficile l’an dernier avec un enchaînement de plusieurs coachs et des résultats plus que décevants en Ligue 1. Roberto De Zerbi est arrivé cet été avec l’ambition de tout changer et de redorer le blason marseillais. On peut dire que c’est déjà chose faite puisque l’entraîneur italien a respecté l’adage « Droit au But » ! Massilia Zone nous partage une statistique parlante à ce sujet : L’OM de cette année a déjà égalé le nombre de buts de la saison dernière en 10 rencontres de moins soit 52 réalisations en 24 matchs contre 52 buts en 34 rencontres pour l’OM version 2023/2024.

L’OM a DÉJÀ ÉGALÉ son nombre de buts de la saison dernière en championnat ! 🤯☄️ pic.twitter.com/kuKNBULDkM — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 5, 2025

Nouveau casse tête pour De Zerbi… les solutions !

Si l’OM a conservé sa cage inviolée pour la sixième fois de la saison, la perte de Murillo complique les choix de l’entraîneur italien. D’autant que Derek Cornelius purgera un deuxième match de suspension après son expulsion contre Auxerre. Deux absences qui obligent De Zerbi à repenser son arrière-garde.

Dans l’axe, Leonardo Balerdi reste indiscutable. Son absence à Auxerre avait déjà prouvé son importance, et son entraîneur ne tarit pas d’éloges à son sujet. Geoffrey Kondogbia devrait, lui, être aligné sur le côté gauche après une performance convaincante face aux Canaris. Mais qui pour remplacer Murillo ?

A LIRE AUSSI : OM : Bennacer, le contrecoup ?

Qui pour remplacer Murillo ?

Plusieurs joueurs postulent pour combler cette absence. Pol Lirola, lancé dimanche en cours de match, n’a pas convaincu, son apport étant limité. Luiz Felipe, recruté cet hiver, pourrait être une alternative, mais il manque encore de rythme. Autre possibilité : Amar Dedic, qui a déjà dépanné à ce poste en Ligue des champions avec Salzbourg. Toutefois, De Zerbi semble hésiter à le titulariser immédiatement.

Dedic, Rongier ou Felipe ?

Pierre-Emile Højbjerg, testé en défense en septembre dernier contre Strasbourg, ne semble pas être une option privilégiée, tant son influence au milieu est cruciale. La dernière option envisagée est Valentin Rongier. Son entrée décisive contre Nantes et son expérience dans un rôle plus reculé par le passé pourraient convaincre De Zerbi. L’Italien a d’ailleurs confié « réfléchir à cette solution », lui qui peine à lui redonner une place dans l’entrejeu avec la concurrence d’Ismaël Bennacer.