OM – Charleroi (1-1) : Carton rouge, but de Greenwood, compo… le match résumé en 5 points !

Voici le résumé en 5 points du deuxième match amical OM – Charleroi (1-1) :

Un onze bis piégé en contre

Dominateur dès le début de match, l’OM a manqué de réalisme offensif. Les jeunes alignés par De Zerbi se sont fait surprendre à la 23e minute sur un contre rapide de Charleroi, qui a ouvert le score (0-1).

Une double sanction pour Murillo

En seconde période, Amir Murillo a été expulsé après deux cartons jaunes successifs (52’), pour une faute d’antijeu jugée sévère. Amical oblige, Marseille a tout de même continué à jouer à 11 en réorganisant son équipe.

⏱ 90’ | #ROCCOM 1️⃣-1️⃣

Match nul entre Charleroi et l’OM 🙅‍♂️ 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 est le buteur olympien du jour.

📅 Rendez-vous samedi prochain pour le match face au Girona FC ! pic.twitter.com/s8sbCbynz4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2025



Entrée des titulaires et égalisation signée Greenwood

À la mi-temps, De Zerbi a aligné son équipe-type avec Rulli, Balerdi, Gomes, Hojbjerg, Greenwood, Gouiri, etc. Cette montée en puissance a payé à la 69e minute, quand Mason Greenwood a inscrit un bijou en lucarne (1-1). Il s’agissait de son 4e but en deux jours.

Compositions d’équipe contrastées

➤ 1ère mi-temps OM : De Lange – Vaz, Cornelius, Egan-Riley – Abdallah, Lirola, Kondogbia (Le Pironnec 33’), Bakola, Nadir – Harit – Maupay

➤ 2nde mi-temps OM : Rulli – Garcia, Balerdi, Medina, Murillo (puis Sellami) – Hojbjerg, Gomes – Rabiot, Greenwood, Rowe – Gouiri

Marseille pousse sans succès en fin de match

Malgré plusieurs tentatives de Greenwood, Gouiri, ou encore Rowe, l’OM n’a pas réussi à faire plier une équipe belge bien regroupée. Score final logique : 1-1, frustrant au vu de la domination marseillaise.