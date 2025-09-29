OM : Cheyrou emballé par ces deux joueurs parfois sous-cotés !

L’ancien milieu de terrain de l’OM, Benoît Cheyrou, a livré son analyse dans les colonnes de La Provence après la récente victoire marseillaise. L’ex-joueur olympien a tenu à mettre en avant la polyvalence de certains éléments clés du groupe de Roberto De Zerbi, et notamment Timothy Weah et Gabriel Murillo.

La polyvalence comme atout majeur de l’OM

Pour Cheyrou, la force de l’Olympique de Marseille réside aujourd’hui dans la variété de profils présents au sein de l’effectif : « Le plus intéressant, c’est que l’OM dispose de profils différents au même poste. Ça aussi, c’est très malin. Timothy Weah a été recruté pour sa polyvalence, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, piston droit, piston gauche… Comme Murillo, c’est un joueur capable de jouer de partout et de surprendre à tout moment. Ça offre plus d’options et d’opportunités pour l’OM ».

L’ancien joueur estime que ce type de recrutement donne une vraie marge de manœuvre à De Zerbi dans ses compositions et ses ajustements tactiques. Weah, arrivé cet été, représente selon lui un véritable joker offensif, capable de s’adapter à plusieurs schémas.

Murillo, symbole de fiabilité et de polyvalence

Benoît Cheyrou a également tenu à souligner le rôle central de Murillo dans la dynamique actuelle du club : « Murillo est un cas typique. Il a très peu été sur le banc la saison dernière parce qu’il a été bon et, aussi, parce qu’il n’y avait pas d’autres options. J’étais presque frustré pour lui de le voir sur le banc pour les deux matchs les plus prestigieux du début de saison. C’est un super joueur, fiable, complet et capable de jouer à plusieurs postes. C’est le symbole de la rencontre car il revient, marque son but du gauche et l’OM s’impose ».

Avec ce retour remarqué et son but décisif, Murillo incarne pour Cheyrou l’esprit collectif et la capacité des Olympiens à s’appuyer sur des joueurs polyvalents, capables de faire la différence à tout moment.