Avec 18 points récoltés après dix journées de Ligue 1, l’OM de Bruno Genesio affiche un début de saison encourageant. L’étude des six dernières saisons complètes montre toutefois que ce seuil favorable ne garantit pas une place dans le top 5.

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27 équipes ont atteint ou dépassé la barre des 18 points après dix rencontres sur la période étudiée, en excluant la saison 2019-2020 interrompue en raison de la pandémie de Covid-19. Parmi elles, 20 ont finalement terminé dans les cinq premières places du championnat, soit 74 % des cas.

Un seuil souvent associé au top 5

Le Paris Saint-Germain apparaît six fois dans cette catégorie, devant l’OM avec cinq occurrences. Monaco et Lens↗ l’ont atteinte à quatre reprises, Lille trois fois, tandis que Rennes compte deux apparitions. Strasbourg, Lorient et Nice complètent cette liste avec une occurrence chacun. Pour Marseille, une autre donnée ressort de cette comparaison. La saison 2023-2024 est la seule, sur la période retenue, où l’OM n’avait pas atteint 18 points après dix journées ; c’est également la seule où le club n’avait pas terminé dans le top 5.

Sept équipes n’ont pas confirmé leur départ

Les statistiques recensent néanmoins sept exceptions parmi les 27 équipes concernées. La saison dernière, Monaco et Strasbourg avaient atteint ce total sans finir dans les cinq premiers, tandis que Lorient et Monaco avaient connu la même situation en 2022-2023. Lens n’avait pas intégré le top 5 malgré un départ comparable en 2021-2022, comme lors de la saison précédente. Rennes avait également échoué à confirmer un début de championnat de ce type. Le calendrier, les adversaires déjà affrontés et les évolutions en cours de saison limitent donc la portée de cette comparaison historique.

Le rapprochement avec l’exercice précédent reste également limité : après dix journées, l’équipe de Roberto De Zerbi comptait 19 points et une différence de buts de +13 en 2025-2026, contre 18 points et +8 pour l’OM de Bruno Genesio↗ cette saison. La saison passée, l’OM avait par ailleurs été crédité de 95 % de chances de qualification pour la suite de la Ligue des champions après la sixième journée de la phase de ligue, avant que le scénario final ne déjoue cette projection.