OM : Chris Waddle pousse un coup de gueule et dénonce le gros problème du club !

Alors que l’Olympique de Marseille fait face à une situation délicate sur le plan financier après les sanctions prononcées par l’UEFA, une ancienne figure du club est sortie du silence. Ancien ailier emblématique du Vélodrome, Chris Waddle s’est montré particulièrement critique envers la gestion sportive et l’instabilité qui entourent l’OM depuis plusieurs saisons.

Chris Waddle alerte sur les changements permanents à l’OM

Passé sous les couleurs de l’Olympique de Marseille entre 1989 et 1992, Chris Waddle conserve un regard attentif sur l’actualité du club phocéen. Interrogé par Get Football, l’ancien international anglais a évoqué la période délicate traversée par l’OM, sanctionné par l’UEFA avec une amende de 10 millions d’euros et sous la menace d’une exclusion des compétitions européennes en 2027 en cas de non-respect des objectifs financiers fixés.

L’ex-ailier droit n’a pas caché son inquiétude face aux nombreux bouleversements observés ces dernières années sur la Canebière.

« C’est Marseille. C’est aussi simple que ça. D’une saison à l’autre, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Il y a un renouvellement d’effectif important : des joueurs qui arrivent, d’autres qui partent. Une ambiance tendue dans le vestiaire. Certains joueurs ont été licenciés pour cause de bagarres et de disputes. C’est un club de football très passionné, sur et en dehors du terrain. Il y a une belle histoire à Marseille, mais s’ils veulent rivaliser avec le PSG, ils doivent se ressaisir. Il leur faut des joueurs stables et motivés, et éviter de tout chambouler à chaque mercato. C’est crucial : on ne peut pas se permettre autant de changements qu’à Marseille que sur ces deux ou trois dernières années. On comprend pourquoi certains entraîneurs sont partis – certains ont été limogés, évidemment – ils se sont dit : « Je veux partir. » On ne sait jamais ce qui se passe ; un joueur peut partir la semaine prochaine, un autre peut arriver, et on se demande ce qui se passe », a déclaré Chris Waddle.

L’ancien Marseillais compare la situation actuelle à l’ère Tapie

L’ancien joueur de l’OM estime que les changements fréquents de joueurs et d’entraîneurs empêchent la mise en place d’un projet durable. S’il rappelle que des mouvements existaient déjà à son époque, Chris Waddle souligne que Bernard Tapie disposait alors d’une ligne directrice claire.

« Quand j’étais là-bas, il y avait beaucoup de changements. Mais Bernard Tapie avait une vision claire et savait où il voulait aller. Et oui, on a changé d’entraîneur, mais il savait pourquoi et où on voulait aller. Mais en ce moment, le club semble acheter quatre ou cinq joueurs, puis cinq autres arrivent en janvier. Et on ne peut pas construire une équipe stable en changeant constamment de joueurs et d’entraîneurs ; il faut avoir une vision claire de l’avenir, et cela peut prendre deux ou trois ans, mais on ne peut pas espérer réussir en achetant cinq joueurs pour ensuite s’en débarrasser de cinq. Ça n’arrivera pas. »

Dans un contexte marqué par les exigences financières imposées par l’UEFA et la nécessité de stabiliser son projet sportif, l’Olympique de Marseille voit ainsi l’une de ses anciennes gloires appeler publiquement à davantage de continuité afin de permettre au club de retrouver durablement les sommets du football français et européen.