OM : Christophe Dugarry l’avoue, “ce n’est pas rien ce que les joueurs ont réalisé…”

Au lendemain de la victoire spectaculaire de l’Olympique de Marseille face à Lyon (3-2), Christophe Dugarry a livré une analyse appuyée sur RMC. Le consultant a salué le caractère affiché par les Marseillais tout en rappelant que la fin de saison ne laissera plus de place au moindre faux pas.

« L’OM est allé chercher la victoire »

Invité à réagir après le succès de l’OM contre l’OL, troisième de Ligue 1 au coup d’envoi, Christophe Dugarry n’a pas caché son enthousiasme sur la physionomie de la rencontre. Sur RMC, le champion du monde 1998 a déclaré : « Déjà, je voudrais féliciter les deux équipes. C’était un match passionnant, un football total. Ca a joué, ça n’a pas trop calculé. Je trouve que cette équipe de Lyon est vraiment incroyable. (…) J’ai beaucoup aimé Lyon. Après, l’OM est allé chercher la victoire. Ce n’est pas rien ce que les joueurs ont réalisé. A huit minutes de la fin, le trouillomètre devrait être à 0. Être allé chercher cette victoire, c’est quand même fort. Bravo à eux, sincèrement. Bravo à Habib (Beye) pour ses choix. Les choix ont été payants, il a fait entrer des mecs qui ont été décisifs, que ce soit (Igor) Paixão qui est buteur et passeur. Il fait entrer l’Anglais (Ethan Nwaneri) qui est aussi décisif. (…) Ils ont montré beaucoup de courage ».

Dans un match ouvert, les Marseillais ont effectivement trouvé les ressources pour arracher trois points précieux dans la course aux places européennes en Ligue 1.

« Marseille n’a plus le droit à l’erreur »

🔥 L’Olympico, “un football total” pour Duga. “L’OL est vraiment incroyable, mais ce n’est pas rien ce qu’a réalisé l’OM. Ils sont allés la chercher cette victoire. Le trouillomètre devait être à 0. Bravo, mais c’est l’après qui importe, car ils n’ont plus le droit à l’erreur !” pic.twitter.com/QmBagwAe5C — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 2, 2026

Malgré les louanges, Dugarry a également pointé les fragilités défensives de l’Olympique de Marseille. « Après, bien sûr, on ne s’attendait pas à ce que tout soit parfait. Ils offrent encore beaucoup, beaucoup d’occasions et de situations à l’adversaire. Marseille s’en sort bien, ça s’est joué sur un fil. (…) Désormais, il faut garder au minimum la même intensité, la même envie de courir, la même volonté, et après, s’améliorer encore techniquement. Autrement, l’OM va perdre à Toulouse si l’équipe montre encore autant de lacunes. Marseille, à cause de ses résultats précédents, n’a plus le droit à l’erreur ».

Un avertissement clair alors que l’OM s’apprête à enchaîner en championnat. Dans une Ligue 1 toujours aussi disputée, chaque point comptera désormais pour sécuriser les ambitions marseillaises.