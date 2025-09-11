OM : Clap de fin pour la légende olympienne Steve Mandanda !

Légende de l’Olympique de Marseille, pilier de l’équipe de France et dernier rempart du Stade Rennais ces trois dernières saisons, Steve Mandanda a officialisé ce mardi sa retraite sportive. À 40 ans, le champion du monde 2018, libre de tout contrat depuis son départ de Rennes cet été, a décidé de mettre un terme à une carrière exceptionnelle de vingt ans au plus haut niveau.

« J’arrête » : Mandanda confirme sa décision

Longtemps hésitant, le gardien a expliqué avoir mûrement réfléchi avant de trancher.

« J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête. (…) J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels, mais j’ai dit non à chaque fois », a confié Mandanda à L’Équipe.

Sollicité par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 – dont Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest ou encore Montpellier – il a finalement choisi de dire stop.

Une légende marseillaise

Arrivé à l’OM en 2008 en provenance du Havre, Mandanda s’est imposé comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire du club phocéen. Sous les couleurs olympiennes (2008-2016 puis 2017-2022), il a remporté :

1 championnat de France (2010),

3 Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012),

2 Trophées des champions (2011, 2012).

Élu meilleur gardien de Ligue 1 à cinq reprises, il restera comme une icône du Vélodrome et un capitaine respecté.

Un palmarès international prestigieux

Avec les Bleus, Mandanda a connu une carrière de doublure derrière Hugo Lloris, mais a tout de même disputé 35 sélections entre 2008 et 2022. Son palmarès en équipe de France est impressionnant :

Coupe du monde 2018 ,

Ligue des nations 2021 ,

finaliste du Mondial 2022 au Qatar, où il a fait ses adieux au maillot tricolore.

La fin d’une ère

Devenu une référence par son professionnalisme, son calme et son rôle de leader, Steve Mandanda quitte la scène avec le respect unanime du football français. Surnommé « Il Fenomeno » par les supporters de l’OM, il laisse derrière lui l’image d’un gardien fiable, d’un capitaine exemplaire et d’un homme apprécié partout où il est passé.

À 40 ans, Mandanda referme donc le chapitre joueur, mais son avenir dans le football, peut-être dans un rôle d’encadrement ou de transmission, pourrait rapidement s’écrire.