Emerson Palmieri est annoncé sur le départ de l’OM, avec un possible retour à Santos cet hiver. Le club marseillais disposerait toutefois d’un levier contractuel pour négocier une indemnité plus importante.

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À 32 ans, Emerson Palmieri↗ préparerait la dernière partie de sa carrière avec l’envie de retrouver le club où tout a commencé. Né au Brésil mais international italien, le défenseur a été formé à Santos avant d’y débuter avec l’équipe première à 18 ans. D’après Foot Marseillais, le club brésilien serait ouvert au retour de son ancien joueur, tandis que l’OM cherche à réduire son effectif.

Emerson Palmieri sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027

Le contrat actuel d’Emerson Palmieri↗ avec l’OM prend théoriquement fin en juin 2027. Un départ dès le mercato hivernal pourrait donc être envisagé, mais Marseille ne souhaiterait pas laisser partir son défenseur sans obtenir une indemnité, même limitée. Le dossier pourrait ainsi prendre la forme d’un accord entre le joueur, Santos et le club olympien. Le défenseur possède également un parcours européen particulièrement complet. Il est présenté comme le premier joueur à avoir remporté l’Europa League, la Ligue des Champions, la Conference League, la Supercoupe de l’UEFA et la Ligue des Nations.

Une prolongation unilatérale jusqu’en juin 2028

Le contrat d’Emerson↗ contiendrait une clause permettant à l’OM de prolonger unilatéralement son engagement jusqu’en juin 2028. Si cette option était activée avant une éventuelle vente, le club marseillais ne négocierait plus seulement le transfert d’un joueur lié pour six mois, mais celui d’un défenseur pouvant encore être sous contrat pendant dix-huit mois. Selon les chiffres mentionnés par Foot Marseillais, Emerson Palmieri est évalué à 9 millions d’euros par Transfermarkt. Une vente dès cet hiver pourrait rapporter entre 5 et 7 millions d’euros à l’OM, en fonction des négociations autour de cette situation contractuelle.