Sorti prématurément contre Toulouse, Emerson Palmieri a donné des nouvelles plus rassurantes au lendemain de la victoire marseillaise. Le latéral de l’OM reste toutefois suivi par le staff, qui doit encore évaluer la réaction de son genou.

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La victoire de l’OM face à Toulouse (2-0)↗, dimanche en clôture de la neuvième journée de Ligue 1, n’a pas été totalement tranquille en raison de la sortie d’Emerson Palmieri. D’après RMC Sport, l’international italien a ressenti une douleur à un genou qui le gêne parfois. Cette alerte, intervenue en début de rencontre, a conduit Bruno Genesio à ne pas prendre de risque supplémentaire.

Emerson Palmieri remplacé après vingt minutes

Le défenseur de 32 ans a finalement cédé sa place à la 20e minute, avec l’entrée d’Ulisses Garcia. Après la rencontre, Bruno Genesio avait expliqué que la douleur concernait un genou déjà sujet à des problèmes ponctuels↗. Les sensations d’Emerson Palmieri étaient cependant meilleures lundi, même si le staff marseillais doit encore prendre le temps de vérifier précisément l’évolution de la situation. À ce stade, une blessure sérieuse semble exclue, ce qui constitue un soulagement pour l’OM compte tenu de l’importance du joueur dans le secteur défensif. Emerson Palmieri est également présenté comme un élément fiable pour Bruno Genesio, après un début de championnat difficile et une série actuelle de quatre victoires consécutives pour Marseille.

Un point à suivre avant Leverkusen et Lens

L’OM doit se déplacer à Leverkusen jeudi à 21 heures en Ligue Europa, avant de jouer à Lens dimanche en Ligue 1↗. La compétition européenne peut offrir une occasion de préserver Emerson Palmieri, tandis que le club disposera ensuite de quelques jours pour évaluer un éventuel retour du latéral face aux Lensois. La trêve internationale qui suivra pourrait aussi permettre au joueur de récupérer. Emerson Palmieri ne devrait pas retrouver la sélection italienne lors de cette période, selon les éléments rapportés, ce qui lui laissera du temps pour se reposer.