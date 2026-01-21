OM : Mauvaise nouvelle pour Emerson Palmieri ! les détails de sa blessure !

L’Olympique de Marseille a publié un communiqué médical concernant Emerson Palmieri, blessé lors de la dernière séance d’entraînement. Les examens ont confirmé une lésion à la cuisse gauche, avec une durée d’indisponibilité qui reste à déterminer.

L’Olympique de Marseille a communiqué ce jour sur l’état de santé de Emerson Palmieri, contraint de quitter prématurément l’entraînement après avoir ressenti une douleur musculaire. Selon les informations transmises par le club, les examens médicaux réalisés dans la foulée ont mis en évidence une lésion à la cuisse gauche, sans précision supplémentaire sur la gravité.

Le club précise que la durée de l’indisponibilité du joueur dépendra de l’évolution clinique observée dans les prochains jours. Un suivi quotidien sera assuré par le staff médical marseillais afin d’adapter la prise en charge et d’évaluer le calendrier de reprise.

Une indisponibilité encore non quantifiée

Dans son communiqué officiel, l’Olympique de Marseille indique que « la durée de son indisponibilité sera évaluée en fonction de l’évolution clinique et fera l’objet d’un suivi quotidien par le staff médical du club ». Aucune date de retour n’a donc été avancée à ce stade, une pratique habituelle en cas de blessure musculaire afin d’éviter toute rechute.

Cette incertitude impose de la prudence dans la gestion du dossier médical de Emerson Palmieri, alors que le club enchaîne les échéances sportives. Les blessures à la cuisse nécessitent généralement une reprise progressive, étroitement encadrée par le staff médical.

Un accompagnement médical renforcé

L’OM a également tenu à afficher son soutien au joueur dans ce moment délicat. « L’Olympique de Marseille apporte tout son soutien à Emerson et mettra tout en œuvre pour accompagner son retour à la compétition dans les meilleures conditions », précise le communiqué.

Aucune autre information n’a été communiquée concernant une éventuelle absence sur des matches précis ou des ajustements d’effectif à court terme. Le club entend suivre l’évolution jour après jour, en accord avec les protocoles médicaux habituels.

Ce point médical s’inscrit dans la communication régulière de l’Olympique de Marseille, soucieux de faire preuve de transparence sur l’état de santé de ses joueurs, sans anticiper ni minimiser les délais de récupération.