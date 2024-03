OM : Clauss a gagné son pari !

Malgré des soucis avec l’Olympique de Marseille au début de l’année 2024, Jonathan Clauss s’est remis au boulot comme l’ensemble de l’effectif. Téléfoot affirme qu’il devrait faire partie de la liste de Didier Deschamps qui sera donnée ce jeudi.

Le prochain rassemblement des Bleus aura lieu dans une semaine après la rencontre face au Stade Rennais. L’Equipe de France devrait bien faire appel à Jonathan Clauss d’après les informations de Téléfoot. Didier Deschamps devrait sélectionner le Marseillais au poste de latéral droit, malgré les soucis qu’il a pu avoir avec l’OM ces dernières semaines. Depuis quelques matchs, le défenseur s’est remis en question et propose un meilleur rendement, à l’image de l’équipe.

🚨 Infos Téléfoot sur la prochaine liste des Bleus, qui sera dévoilée ce jeudi : – Warren Zaïre-Emery devrait faire son retour en Bleu

– Jonathan Clauss sera de la partie, tout comme Tchouaméni

– Adrien Rabiot est très incertain

– Antoine Griezmann devrait lui être remis à… pic.twitter.com/FCm8doaOzM — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 10, 2024

Il y avait des tensions concernant Clauss dans les vestiaires

Le journaliste de RMC Florent Germain s’est exprimé sur le cas Jonathan Clauss dans l’émission « Rothen s’enflamme ». « Le problème c’est qu’on a fait combien d’émissions sur Jonathan Clauss ? Et je le disais hier dans l’After Foot, je disais que de toute façon, on a eu beau expliquer, ça fait 3 semaines qu’on explique que l’OM pointe du doigt des questions d’attitude, on en a parlé ensemble. Tu m’avais relancé en disant c’est quoi exactement ? Je t’ai expliqué, des fois il y avait des choses qui étaient un peu borderline avec la vie privée, donc on rentrait pas dans les détails. C’est notre manière de fonctionner mais j’ai été clair sur la nonchalance, l’attitude, le comportement en général. Mais le problème c’est qu’émission après émission, et parfois je vous écoute aussi quand je ne participe pas, vous ne voulez pas entendre ça. C’est à dire que, Jonathan Clauss avait parfois peut être un comportement qui n’était pas celui qui colle à l’image qu’on avait de Jonathan Clauss, à savoir presque le gendre idéal ou le bon gars de vestiaire. Parfois c’est un peu plus compliqué. Après c’est délicat pour nous parce que moi je veux pas prendre parti. J’ai expliqué aussi qu’ il y avait sûrement derrière tout ça des enjeux contractuels, peut-être des règlements de comptes parce que ça se passait mal avec l’entourage etc…C’était un mélange de tout mais ne faisons pas semblant de ne pas vouloir comprendre que y’avait aussi des tensions concernant Jonathan Clauss dans les vestiaires. »