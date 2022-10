OM : Clauss ratera un choc, incertitude pour le deuxième !

Sorti sur blessure lors du match ce mardi face au Sporting, Jonathan Clauss devrait bel et bien rater deux rencontres. Une incertitude reste concernant le Clasico face au PSG !

L’Olympique de Marseille devra se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting ne pourra pas être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Il ratera également le déplacement à Lisbonne la semaine prochaine. Une incertitude persiste cependant sur sa présence lors de la rencontre face au PSG qui aura lieu le 16 octobre au Parc des Princes.

« Le piston droit de l’OM (30 ans) souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et il doit observer dix jours de repos. Il est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de l’AC Ajaccio, samedi, et pour le déplacement à Lisbonne, mercredi prochain. Il pourrait être de retour, dans le meilleur des cas, pour le Classique face au Paris-SG, le 16 octobre. » Source : L’Equipe (05/10/22)

L’OM a été dépassé à peu près partout — Riolo

L’Olympique de Marseille se relance parfaitement en Ligue des Champions avec une belle victoire face au Sporting sur le score de 4-1 dans un Vélodrome à huis clos. Daniel Riolo n’a pas apprécié la prestation des joueurs d’Igor Tudor…

« L’OM n’a pas pris qu’un but d’entrée. L’OM a été absolument dépassé à peu près partout. Techniquement, mentalement, dans l’approche du match… Pendant certes peu de temps mais c’était un cauchemar. L’OM était parti pour perdre ce match parce que tout simplement, c’est une équipe inférieure au Sporting. Il arrive parfois ce qui peut se passer dans le foot, parce que ce sport propose des scénarios complètement dingue, et c’est ce qui s’est passé. Il y a un gardien qui a massacré le match. L’OM en a profité et c’est très bien. Tant mieux, ils se relancent mais derrière cette grande victoire importante qui te replace même si t’es toujours dernier, il y a a encore deux matchs à l’extérieur à Lisbonne et à Francfort puis recevoir Tottenham. Ce n’est pas simple dans ce qu’il reste à faire. Mais tu as un espoir et parfois le foot te permet d’y croire. Mais dans le jeu, c’est incroyable de constater que tu as mis 4 buts sans rien proposer en action offensive, en jeu. Tu as été présent, tu as eu un bon état d’esprit mais l’adversaire et notamment ce rôle capital que peut avoir un gardien, t’as donné et mis sur les rails pour gagner ce match avec une boulette énorme et une deuxième ! Tant mieux que l’OM ait pris cette victoire, je fais assez de compliment à l’OM depuis le début de la saison pour ce soir être sévère sur leur prestation. Leur état d’esprit était meilleur mais face à Tottenham, il était bon aussi ! C’est contre Francfort où c’était moyen et où on a eu l’impression qu’ils sont passés à côté. Là, ils ont bien réagi, grâce aux boulettes du gardien. Ils l’ont fait, mais dans le jeu, je ne vois rien de rassurant. C’est un paradoxe parce que le score de 4-1 est quand même large. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (04/10/22)