OM : Clauss s’exprime sur sa relation avec Tudor et sur la réunion avec Longoria !

« Avec le coach Tudor , personnellement, je connais son style de jeu avec ses spécificités, ses nuances… J’ai eu la chance d’évoluer dans un système similaire à Lens. Je n’ai pas de relation particulière, je fais ce qu’on me demande, voilà. La réunion? Je n’y étais pas. Il y a eu une discussion tout à fait normal avec le coach Tudor et Longoria. Il y a des incompréhensions, on a tous notre façon de s’exprimer mais on est tous clair dans ce que veulent le club et le coach.. C’est fatiguant ce que l’on fait sur le terrain, c’est normal qu’il y ait des énervements… Aujourd’hui il y a eu des articles et tout cela mais ça se passe dans tous les clubs. On a mis tout à plat, sans problèmes » Jonathan Clauss – Source – Conférence de presse (03/08/22)