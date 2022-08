OM – Clermont (1-0) : Courte victoire, mais encore un gros match des marseillais !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Clermont (1-0) ce Mercredi soir à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. pape Gueye est l’unique buteur de cette rencontre dans laquelle les marseillais auront gâché énormément d’occasions.

OM

1 0 Clermont Gueye 49′

Suivez le débrief du match sur en live Youtube ci-dessous

Le Onze de l’OM contre Clermont :

Lopez – Mbemba, Gigot, Bailly – Clauss, Rongier, Gueye, Tavares – Guendouzi, Payet (cap), Sanchez

le Match

Les hommes de Tudor démarrent en mettant immédiatement une grosse intensité et en asphyxiant les Clermontois. Mattéo Guendouzi rate une énorme occasion sur un centre de Class (11′). Sanchez est également tout proche d’ouvrir la marque sur un nouveau centre tir de l’ancien lensois (14′). Quelque minutes plus tard Rongier décoche une frappe de 20 mètres sur la barre transversale (19′) .s. Nuno Tavares touche lui aussi le poteau sur une reprise du gauche (23′). Les olympiens enchaînent les occasions de but, mettent un énorme pressing à la perte du ballon et ne laissent aucune opportunité aux visiteurs. L’OM manque encore une fois de réussite sur un caviar de Dimitri Payet, Gueye contre au six mètres et frappe sur le gardien (25′). A la pause le score est de 0 à 0 après une domination sans partage des marseillais.

Sanchez rate un pénalty

Ça repart très fort dès l’entame de la seconde période. Tavares décoche une frappe puissante du droit à l’entrée de la surface et oblige le portier de Clermont à se détendre pour sortir le ballon en corner. Sur le corner tiré par Dimitri Payet, Pape Gueye catapulte le ballon au fond des filets d’une tête puissante. (1-0, 49′). Quelques minutes plus tard, sur un bon centre de Sanchez, Payet rate une balle de break (53′).

Clermont qui n’a pas existé jusque-là touche coup sur coup deux fois la barre transversale sur un coup de pied arrêté lointain.

L’OM contrôle le match et poursuit sa domination. Lancé par Sanchez dans la surface, Mbemba est accroché et obtient logiquement un pénalty. Sanchez le frappe mais Diaw détourne le ballon en corner ! (85′)

Marseille s’impose ainsi finalement sur ce score de 1-0 au terme d’une grosse prestation des olympiens notamment en première période. L’OM a pris 12 points sur 15 lors des 5 premières journées de Ligue 1 et reste donc 1er ex aequo avec le PSG.