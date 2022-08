OM – Clermont : Le onze d’Igor Tudor avec deux grandes premières et le maintien de Payet !

C’est le cinquième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 et le troisième au Vélodrome ! Pour ce match à Marseille face à Clermont, Igor Tudor a choisi de faire confiance

L’Olympique de Marseille va disputer son cinquième match de la saison de Ligue 1 face à Clermont ce mercredi. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Bailly est titulaire pour la première fois dans les 3 défenseurs centraux avec Clauss et Tavares en pistons. Rongier est accompagné de Gueye, pour sa première de la saison !

En attaque, Guendouzi et Payet sont associés à Alexis Sanchez comme face à l’OGC Nice. Malgré sa présence dans le groupe après sa blessure, Gerson est laissé sur le banc pour le moment.

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba – Gigot – Bailly

Clauss Rongier- Gueye Tavares

Guendouzi – Payet

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« Face à Nice? C’était un bon match, mais à oublier rapidement. Demain, il y a un match important avec le même nombre de points à prendre. J’étais content mais ce n’était qu’un match. Cela donne beaucoup de confiance. A domicile, on a très bien commencé, il faut qu’on répète ce qu’on a fait. Ce n’est pas simple pour les autres équipes avec ce public. Il est important de tout donner, c’est ce qu’on fera face à une équipe qu’on respecte ». Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/08/22)

« Cet OM-là est un petit peu plus vertical. Mais sinon il n’est pas très différent de celui de l’an dernier, avec une grosse pression à la perte de balle et l’envie d’avoir un maximum la possession. Ils ont fait un très gros match à Nice. Ils ont été un ton au-dessus, du début à la fin. Sur leurs autres matchs, ils avaient laissé des opportunités. Si c’est le cas contre nous, il faudra être capables de les exploiter. (…) On a l’intention d’essayer de leur poser des problèmes. Après, contre une équipe comme ça, ça dépend aussi d’eux. Mais on ne va pas rester dans nos 20 mètres à attendre de nous faire fusiller. Ce n’est pas notre jeu. On a envie de bien faire et de nous rattraper de notre défaite à Lorient, parce qu’on était capables de mieux faire. On s’est plus fait piéger qu’autre chose. » Pascal Gastien – source : Conférence de presse (30/08/22)