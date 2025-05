OM : combien cela rapporte une qualification en Ligue des Champions ?

Alors que l’OM va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, la qualification directe va permettre aux dirigeants marseillais d’aborder l’été plus sereinement. Avec les problèmes liés aux droits télés, la participation à la compétition européenne va être très importante pour les économies marseillaises !

L’OM peut dors et déjà remercier Amine Gouiri et Mason Greenwood ! Grâce à leurs buts face au Havre (1-3), l’OM a pu se qualifier directement en Ligue des Champions avant même la dernière journée de championnat. Le dernier déplacement à l’extérieur était donc crucial pour le club alors que les dirigeants avaient pris des risques en dépensant de grosses sommes sur le dernier mercato estival. Cela va permettre à l’OM de gagner plusieurs dizaines de millions d’euros en participant à la compétition.

Et participer à la Ligue des Champions avec le nouveau format peut rapporter gros d’après l’Equipe, qui a sorti les montants gagnés par les clubs français sur cette saison. Notamment à l’heure où la question des droits TV est floue, et où la DNCG a demandé aux clubs français de ne pas les compter dans les budgets prévisionnels de la saison prochaine.

40M€ pour le dernier de la C1, 138M€ pour le finaliste !

On le sait l’OM jouait gros cette saison après une année sans compétition européenne. Une source de revenu en moins qui n’est pas négligeable, surtout au vu des sommes touchées par les différents clubs français ! En effet, le PSG, finaliste de cette édition devrait, à minima, toucher 138 millions d’euros pour sa participation à la finale ! Cette somme peut même monter jusqu’à 150 millions d’euros si le club de la capitale l’emporte, en comptabilisant les primes reversés aux joueurs.

Du côté des autres clubs français, la somme perçue est également non négligeable ! Le LOSC, qui a participé aux huitièmes de finale, va toucher 78 millions d’euros. Monaco et le Stade Brestois vont, eux, toucher respectivement 60 millions d’euros et 52 millions d’euros. Une différence qui s’explique notamment par la différence de notoriété entre les clubs. Pour information, les Young Boys Berne, derniers de la phase de ligue, vont toucher environ 40 millions d’euros. De quoi annoncer de belles choses du côté de l’OM qui aura plus de liberté sur le marché des transferts !