OM : combien d’abonnés pour la saison 2026-2027 ?

L’Olympique de Marseille compte 40 420 abonnés pour la saison 2026-2027 au 18 août, selon Jean-François Pérès, journaliste à l’AFP. Un total inférieur aux 49 000 abonnés évoqués ce mardi matin par L’Équipe, en raison notamment d’un mode de comptabilisation différent.

25 200 abonnés dans les virages

Le chiffre des abonnements de l’OM pour la saison 2026-2027 fait l’objet d’une précision importante.

Selon Jean-François Pérès, journaliste à l’AFP, le club marseillais compte exactement 40 420 abonnés au 18 août.

Dans le détail, 25 200 abonnements concernent les virages du Stade Vélodrome, tandis que 15 220 abonnements ont été souscrits dans les tribunes Ganay et Jean-Bouin.

Ce total est inférieur aux 49 000 abonnés annoncés dans la matinée par L’Équipe. L’écart s’explique notamment par le périmètre retenu dans le décompte.

Jean-François Pérès précise en effet que les loges et prestations d’« hospitalités » ne sont pas intégrées dans les 40 420 abonnements, contrairement au chiffre communiqué par le club olympien.

Un recul, mais une mobilisation toujours forte

Le nombre d’abonnés de l’Olympique de Marseille est en baisse par rapport à la saison précédente. Il demeure néanmoins particulièrement élevé dans le contexte actuel autour du club.

Alors que l’OM traverse un été marqué par de fortes contraintes économiques et un mercato encore largement conditionné par les départs, plus de 40 000 supporters ont donc déjà choisi de s’abonner pour la saison 2026-2027.