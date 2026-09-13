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OM : combien la Ligue Europa peut-elle réellement rapporter cette saison ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

À quelques jours de l’entrée en lice de l’OM en Ligue Europa, Football Club de Marseille s’est penché sur les enjeux financiers de cette compétition pour le club olympien.

Dans notre dernière vidéo, nous revenons sur ce que peut réellement rapporter une campagne de Ligue Europa à l’OM, entre primes UEFA, recettes liées aux matches disputés au Vélodrome et impact du parcours sportif.

L’objectif est également de mesurer l’écart avec la Ligue des champions et de comprendre pourquoi les revenus européens sont devenus aussi importants pour les clubs français dans le contexte actuel.

VIDEO – Combien la Ligue Europa peut-elle rapporter à l’OM ?

Retrouvez notre analyse complète dans cette vidéo publiée cette semaine sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille

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