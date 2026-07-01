OM : Comment ça joue avec Genesio ?

La nouvelle a été annoncée directement par le club de l’Olympique de Marseille sur son site Internet via un communiqué sur les coups de 11h30 ce matin. Le nouvel entraîneur de l’OM sera Bruno Genesio, un contrat de 2 saisons l’attend sur la Canebière avec un objectif claire, redresser les performances sportives du club olympien. Mais quel est le style de jeu des équipes de Genesio ? Tentative de réponse…

Un profil qui a convaincu la direction

Bruno Genesio sera attendu sur sa tactique mais aussi sa capacité à tirer le meilleur de ses effectifs, comme souligné par l’Olympique de Marseille dans son communiqué officialisant sa venue : “Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l’ambition que nous portons pour l’Olympique de Marseille.” Ainsi a déclaré Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille…

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Un entraîneur flexible, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2…

De Lyon à Lille, en passant par Rennes ou encore le Beijing Guoan (Chine), Bruno Genesio a su faire preuve de flexibilité et s’est adapté au profil de tous les joueurs qu’il a eus à disposition lors de ses passages dans ses précédents clubs. Son début de carrière d’entraîneur s’effectue à l’Olympique Lyonnais, où il est plutôt adepte du 4-3-3, abandonnant ainsi le système précédent utilisé par Hubert Fournier, un 4-4-2 en losange. Lors de la deuxième partie de la saison 2015-2016, Bruno Genesio n’a pas hésité à réaliser des choix forts, installant Alexandre Lacazette seul en pointe, avec Rachid Ghezzal et Maxwel Cornet sur les ailes. Ces changements se sont avérés payants avec notamment une 2e place acquise à la fin du championnat et une victoire retentissante à domicile face à l’AS Monaco (6-1), portée par un Rachid Ghezzal étincelant. Malgré les critiques continues, le tacticien de 59 ans a maintenu son système, et les résultats obtenus lui ont finalement donné raison…

La saison suivante illustre la capacité de Genesio à s’adapter à ses joueurs : il change de système en intronisant un 4-2-3-1 avec Nabil Fékir en numéro 10. Ce choix s’est avéré payant, permettant au meneur de jeu lyonnais de montrer l’étendue de son talent, entouré de Bertrand Traoré à droite, Memphis Depay à gauche et Mariano Diaz en pointe. Nabil Fékir a sans doute connu la meilleure période de sa carrière durant cette séquence…

Ce changement tactique opéré à Lyon pour tirer le meilleur de ses joueurs est une philosophie que Bruno Genesio défend depuis son expérience lyonnaise. Son passage à Rennes en est la parfaite illustration : plutôt adepte du 4-3-3, il l’abandonne en faveur d’un 4-4-2, lui permettant de tirer le plein potentiel de ses joueurs. Amine Gouiri, qu’il avait lancé à Lyon, bénéficie de ce changement tactique et se montre plus efficace dans ce système, démontrant la panoplie de sa technique et ses qualités de finisseur dans la surface adverse. Son passage à Rennes a aussi été marqué par l’émergence de jeunes talents que Bruno Genesio a réussi à développer, parmi lesquels Désiré Doué (aujourd’hui au PSG), Ludovic Blas ou encore Benjamin Bourigeaud…

La diversité de profils offerte par l’effectif rennais, couplée aux mots justes employés par Bruno Genesio pour sans cesse tirer le meilleur de ses joueurs, lui a permis de changer de système tactique tout en conservant un collectif fort. C’est ainsi que le tacticien pouvait articuler son équipe en 4-2-3-1, en 4-3-3 ou en 4-4-2, tout en gardant des joueurs performants au service du collectif…

Son récent passage à Lille n’a fait que confirmer cette politique prônée par Bruno Genesio dans tous les clubs où il est passé. Lors de ces deux années sur le banc du LOSC, le nouveau tacticien de l’OM articulait l’équipe lilloise en 4-2-3-1. Sa politique d’adaptation aux forces en présence dans son effectif l’a suivi jusque dans le Nord. C’est ainsi qu’il a fait éclore le jeune Matias Fernandez-Pardo lors de cette saison, lui permettant d’exprimer son plein potentiel en exploitant ses qualités de vitesse, de percussion et de finition. Genesio a également pu compter sur le soutien de cadres comme Nabil Bentaleb ou le capitaine Benjamin André, véritables relais avec le reste du groupe. Ils ont notamment encadré le développement du jeune Nathan Ngoy, qui dispute actuellement le Mondial avec la Belgique et pourrait suivre la trajectoire d’un certain Leny Yoro, parti à Manchester United.

Un nouveau défi à la hauteur de sa réputation

Flexibilité et intelligence humaine sont les deux qualités qui viennent immédiatement à l’esprit lorsque l’on évoque Bruno Genesio en tant que coach. Reste à voir s’il pourra les mettre en œuvre dans un contexte bien différent de ceux qu’il a connus jusqu’à présent. Le défi marseillais qui l’attend pour les deux prochaines saisons s’annonce immense, avec pour première mission de redonner de l’allant sportif et d’obtenir de bons résultats à l’OM, un club passé à côté de sa saison, notamment en raison de nombreux conflits internes…

Sa venue à Marseille sera également l’occasion de retrouver des joueurs qu’il connaît bien, parmi lesquels Amine Gouiri, Nayef Aguerd ou encore Angel Gomes…

La reprise de l’entraînement, prévue la semaine prochaine (6 juillet), marquera définitivement le début de la nouvelle ère marseillaise incarnée par Bruno Genesio, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi…

Paul Laffisse