OM : Comment ce joueur de 14 ans s’est retrouvé avec les pros…

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille tient peut-être son futur grand nom. Âgé de seulement 14 ans, Samy Bedja a récemment participé à une séance d’entraînement avec l’équipe professionnelle. Un moment important dans le parcours du jeune milieu offensif, surclassé en U17 et déjà très remarqué pour ses performances.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux officiels de l’OM montre la séquence au cours de laquelle Medhi Benatia, directeur sportif du club, annonce à Bedja sa convocation pour une opposition entre l’équipe première de Roberto De Zerbi et l’équipe réserve. Le moment se déroule dans le cadre d’un documentaire consacré au centre de formation. “Demain, tu vas monter avec le groupe”, déclare Benatia à l’adolescent. “On a une petite opposition entre l’équipe pro et la deuxième équipe. Par rapport à tes prestations, par rapport aux retours de ‘Titou’ (Lassad Hasni, directeur du centre de formation depuis décembre 2024), par rapport à ce qu’on sait de toi et ce que moi je vois de toi aussi, sur l’ensemble de ce que tu fais… Titou nous a signalé le mérite aujourd’hui d’aller voir ce qui se passe là-haut.”

Après Milan Leccese, Samy Bedja se retrouve avec les pros

Considéré comme un grand espoir du club, Samy Bedja est connu pour sa technique, sa vision du jeu et son efficacité. Il a notamment remporté la Coupe Gambardella et été sacré champion de France U17 avec l’OM. Malgré son jeune âge, plusieurs clubs européens suivent déjà de près son évolution.

Mais le club souhaite avant tout l’accompagner dans sa progression. “Tu joues avec ton football, tu mets ton pied comme tu le mets ici”, poursuit Benatia. “Prise d’infos, joue en deux touches, joue vite. Le duel, tu sais que ça va aller plus vite qu’ici, forcément. Tu as les qualités pour montrer des choses. Demain, sans peur, sans rien, tranquille, tu fais ta petite séance. Ce ne sera pas la fin du monde demain, ça ne veut pas dire que demain tu es arrivé non plus. On n’a encore rien fait par rapport au parcours qu’on a prévu pour toi, mais au moins tu viens voir un peu comment ça se passe. Et tu continues à bosser sérieusement, ok?”

Samy Bedja, qui dispose actuellement d’un contrat aspirant jusqu’à ses 16 ans, a encore plusieurs étapes à franchir. Mais l’OM semble bien décidé à miser sur lui pour construire l’avenir de son équipe première, dans un contexte où le club peine à intégrer durablement des jeunes issus de son centre.