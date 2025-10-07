OM : Comment De Zerbi a emmené le vestiaire avec lui !

L’Olympique de Marseille traverse une période particulièrement positive. Avec cinq victoires en six rencontres, dont un succès retentissant face au PSG (1-0), le club phocéen a redressé la barre après un mois d’août compliqué. La seule ombre au tableau reste la défaite honorable face au Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, concédée sur deux penalties. Mais au-delà des résultats, c’est le management de Roberto De Zerbi qui suscite aujourd’hui l’unanimité au sein du club, selon les informations de RMC Sport.

D’après le média, la direction marseillaise et le staff technique ont appuyé l’idée d’un état d’esprit “seul contre tous” pour ressouder un groupe marqué par un début de saison difficile et l’affaire Rabiot-Rowe. Dans cette dynamique, Roberto De Zerbi s’est imposé comme le chef de file. Le technicien italien n’a pas hésité à prendre la défense de ses joueurs face aux critiques, aussi bien en interne qu’en conférence de presse.

🔵⚪️ @flogermain: “Fermer des bouches, c’est un peu la motivation des Marseillais. Cette 2e place en L1 est vécue comme une première réponse destinée à tous ceux qui ont douté des choix de l’OM. Les dirigeants ont la conviction que les recrues d’août ont montré un beau profil” pic.twitter.com/bQBIDlrfTr — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 6, 2025

Roberto De Zerbi, un leader rassembleur

Toujours selon RMC, « les joueurs ont fait bloc » autour de leur entraîneur et ont « particulièrement apprécié » son attitude protectrice. Leonardo Balerdi, souvent pointé du doigt, ou encore Igor Paixão, un peu timide en début d’exercice, ont été publiquement soutenus par leur coach. Cette approche a renforcé la cohésion du vestiaire, où chacun se sent désormais pleinement concerné.

L’effet De Zerbi se lit également sur le terrain : Amine Gouiri, longtemps en manque de confiance, a ouvert son compteur buts contre Metz ce week-end, un symbole fort de la confiance retrouvée. L’OM affiche aujourd’hui une solidité collective et un état d’esprit combatif qui rappellent les grandes périodes du club.

En cultivant la loyauté et la solidarité, Roberto De Zerbi a su transformer la défiance du mois d’août en une véritable force de groupe. L’OM semble avoir trouvé son équilibre sous la direction d’un entraîneur qui a, visiblement, conquis tout son vestiaire.