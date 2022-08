OM : Comment Marseille va gagner de l’argent grâce à Monaco ?

Après l’élimination de l’AS Monaco au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le PSV, l’OM et le PSG auront moins d’argent à partager sur les droits TV de la compétition.

Éliminé dès le troisième tour préliminaire, l’AS Monaco ne disputera pas la Ligue des Champions. Un gros coup dur pour le football français qui n’aura que deux représentants en C1 cette saison. L’élimination du club de la principauté fait néanmoins deux bénéficiaires : l’Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain. Les deux équipes seront en effet les seuls clubs français à disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pour les deux formations françaises, cela signifie qu’elles vont gagner plus d’argent qu’elles pouvaient en espérer au départ. Marseille et Paris ont un concurrent de moins avec qui partager les droits TV de la compétition.

La part du marcketpool est divisée à 55% pour le PSG et 45% pour l’OM. Si l’AS Monaco avait obtenu son billet pour la phase de groupe de la compétition, le partage aurait été de 45 % pour le Champion de France, 35% à Marseille et 25 % à Monaco. Ce sont plus ou moins 5 Millions qui vont revenir aux deux équipes.

🚨 Monaco éliminé de la ligue des champions !! L’OM touchera donc + d’argent dans sa campagne de LDC car les parts seront donc divisé par 2 (OM et PSG) au lieu de 3 si Monaco avait été qualifié ! — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) August 9, 2022

On a dominé les deux matchs mais à la fin on n’est pas qualifié. C’est comme ça le football — Clement

Présent en conférence de presse hier soir, le coach de l’AS Monaco s’est exprimé sur l’élimination de son équipe. L’entraineur Belge était très déçu de ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

« Cruelle, je crois que c’est le bon mot. Mais la qualification, c’est deux matchs et nous avons aussi touché la transversale chez nous à Monaco… On aurait pu aussi avoir un penalty si vous regardez les images, mais on ne l’a pas eu. On a dominé les deux matchs mais à la fin on n’est pas qualifié. C’est comme ça le football, c’est ce qui fait son charme, être meilleur ne veut pas dire gagner le match, ce n’est pas comme au volley ou au basket. Je suis quand même très fier de mes joueurs car ils se sont procuré beaucoup d’occasions, ce sont des gagnants, ils vont trouver l’énergie pour se relever. Ça fait environ 25 matchs que je suis là et évidemment dans cette série il y a des matches où on a été repris. C’est normal car on mène souvent et les adversaires prennent des risques pour égaliser. On a fait des erreurs dans les fins de match et je vais parler avec mes joueurs pour ne plus qu’on en fasse dans le futur. Mais lors de ce match, on a montré un très bon niveau pendant toute la rencontre et ce que j’ai vu est déjà beaucoup mieux que ce qu’on faisait il y a encore quelques mois » Philippe Clement – Source : Conférence de presse (09/08/22)