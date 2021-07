OM : Comment Sampaoli pourrait jouer après le mercato !

Le mercato s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille… Difficile de voir dans quel dispositif va évoluer Jorge Sampaoli. Selon les informations de Téléfoot, le coach argentin pourrait conserver son 3-4-3 avec Payet en numéro 10 !

A quoi pourrait ressembler l’Olympique de Marseille de la saison prochaine? C’est la question que beaucoup de supporters se posent. Avec les recrues déjà arrivée et celles qui devrait signer dans les prochains jours, Sampaoli pourrait aligner un nouveau 3-4-3 !

En effet, au poste de gardien de but, il y a encore quelques doutes. Malgré l’officialisation d’un accord avec Pau Lopez, il se pourrait que Steve Mandanda conserve sa place un petit temps avant de la céder à l’Espagnol.

SALIBA PLUTÔT QUE CALETA CAR?

En défense, Téléfoot ne voit pas Duje Caleta-Car dans le onze titulaire mais plutôt un trio composé de Saliba (pas encore officiel, ndlr) – Alvaro et Balerdi qui a signé officiellement à l’OM. Pour les côtés, Amavi s’occupera du gauche et Lirola pourrait débarquer ces prochains jours si un accord est trouvé avec la Fiorentina.

Au milieu de terrain, Kamara pourrait rester et occuper la place de numéro 6. A ses côtés, les deux recrues Guendouzi et Gerson pour gratter des ballons et alimenter les deux attaquants Payet et Milik. Le Réunionnais jouerait dans un rôle plus reculé, plutôt un numéro 10.

Avec cette équipe, Sampaoli espèrent forcément faire une belle épopée européenne et gratter une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Téléfoot ne prend pas en compte l’arrivée surprise annoncée par La Provence plus tôt dans la semaine ! Réponse ce lundi selon les dires du journaliste Fabrice Lamperti.

Une première tendance de la composition possible de l’OM pour l’an prochain En défense, Marseille espère toujours le prêt de William Saliba. Arsenal est d’accord mais il reste des derniers détails à régler. L’OM espère aussi faire revenir Pol Lirola (@JulienMaynard) pic.twitter.com/VUUAzZUuSK — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 11, 2021

Longoria ne veut pas s’avancer sur le système de jeu que va mettre en place Sampaoli…

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)