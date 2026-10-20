OM : la concurrence relancée à tous les étages !

Les bonnes performances de Kamissoko et Nnadi, associées au retour progressif de Bamo Meïté, donnent davantage d’options à l’OM. Les choix testés par Bruno Genesio relancent la concurrence à plusieurs postes du groupe marseillais.

La profondeur de banc de l’OM s’est récemment enrichie de plusieurs solutions. Les prestations de Kamissoko et de Nnadi ont contribué à mettre en lumière les ressources disponibles derrière les cadres de l’équipe. Le retour progressif de Bamo Meïté ajoute également une possibilité supplémentaire dans le groupe, tandis que Bruno Genesio continue d’explorer différentes options.

Les jeunes marseillais s’invitent dans la hiérarchie

Les performances des deux jeunes joueurs constituent l’un des éléments mis en avant dans le débat du Talk Show du Phocéen. Kamissoko et Nnadi apparaissent ainsi parmi les joueurs qui profitent de cette dynamique pour se rapprocher des discussions autour de la composition du groupe. Le contenu disponible ne précise toutefois pas les postes concernés ni les décisions arrêtées par l’entraîneur. Il établit seulement que les prestations des deux jeunes, le retour de Meïté et les essais de Genesio offrent désormais plusieurs alternatives à l’OM.