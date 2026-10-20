OM : après Angers, Genesio met les jeunes en avant, Valero et Leccese attendent encore…

Après le succès de l’OM à Angers (5-2), Bruno Genesio a mis en avant l’apport des jeunes au sein de son groupe. Antoine Valero et Milan Leccese restent toutefois en attente d’une première apparition sur une feuille de match avec l’équipe première.

Mené au score, l’Olympique de Marseille a finalement largement dominé Angers et s’est imposé 5-2. Au-delà de cette victoire, Bruno Genesio a insisté sur la place occupée par les joueurs issus du centre de formation dans un effectif soumis à un enchaînement de rencontres. Selon But! Football Club, le discours de l’entraîneur s’appuie notamment sur les dernières intégrations de jeunes au groupe professionnel.

Genesio souligne la concurrence apportée par les jeunes

Interrogé sur l’apport des jeunes, l’entraîneur marseillais a évoqué leur utilité pour élargir ses choix et maintenir de la fraîcheur dans son effectif. Nouhoum Kamissoko a notamment ouvert son compteur, tandis qu’Abdallah, Bezahaf et Mmadi ont également participé à la dynamique récente autour du groupe.

« Ils permettent d’avoir plus de choix, plus de concurrence, plus de possibilité avec l’enchaînement des matches d’avoir des joueurs frais à chaque fois, ce qui est important. C’est bien d’avoir de l’émulation avec des jeunes qui poussent. Ça fera avancer le groupe. »

Cette déclaration place donc la concurrence interne et l’émulation au centre du fonctionnement souhaité par Genesio. Les jeunes sont présentés comme une solution pour offrir davantage d’options au staff, alors que les matchs s’enchaînent et que l’effectif doit pouvoir compter sur des joueurs frais.

Valero et Leccese n’ont toujours pas été convoqués

Dans le même temps, la situation d’Antoine Valero et de Milan Leccese reste inchangée. Les deux jeunes joueurs, qui évoluent avec les catégories de jeunes, n’ont toujours pas été inscrits sur une feuille de match de l’OM cette saison. Valero, présenté comme un serial buteur chez les jeunes, et Leccese ont bien pu côtoyer le groupe à l’entraînement, sans encore participer à une rencontre avec l’équipe première. Leur attente se poursuit alors que Genesio affirme vouloir s’appuyer sur l’émulation créée par les jeunes autour de son effectif professionnel.